裸照存雲端、傳訊說想愛愛 小三勾人夫慘賠大老婆10萬

潘姓女子和張姓人夫發生婚外情，張還將對方穿薄紗睡衣、下半身全裸等照片存在雲端硬碟，直到張妻見老公常常晚上不回家，打開硬碟驚覺大量艷照，先生和潘還互傳「跟你愛愛開心、弟弟興奮」、「沒真正享受過做愛滋味」等煽情對話，法院審理後判潘女得賠償張妻精神撫慰金10萬元。

張妻主張，她和先生結婚30年，直到最近發現老公常夜不歸宿，後來登入2人共用的雲端硬碟，驚覺大量先生和潘女出遊照片，甚至還有性感裸照，之後再看老公手機又有大量親密對話，因婚姻遭介入質問先生，對方才坦承發生婚外情，有和潘女發生多次性行為。

張妻還說，去年8月30日下午又在老公上班附近的超商，撞見張、潘2人在裡頭親親我我，還相互擁抱、接吻，她不甘婚姻遭毀，精神上受到極大痛苦，甚至憂鬱失眠，提告對潘女求償精神撫慰金60萬元。

潘女則說，她只是時常和張男打屁而已，而且是張知道她有領退休金，所以才千方百計設下圈套展開追求。

法院勘驗張妻提出的照片，潘女分別身穿薄紗內衣、內衣褲，甚至是下半身全裸，而且2人對話中，張男曾說「我會疼你惜命命」，潘回「我也疼你愛你」，還說「會跟你出去玩還有愛愛」，張又說「可以跟你愛愛心情開心、弟弟興奮」。

結果潘女回稱「那表示你都沒有滿足興奮過，也沒有真正享受過做愛的滋味」，張表示「是這樣沒錯」、「我會記得要陪你到老的責任」；可見2人談情說愛，潘還傳親密照片，若非他們有踰矩行為，怎可能有這些煽情寫實的對話。