快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硬上16歲少女遭收押 45歲色乾爹一交保立刻再強吻她

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

李姓男子為滿足性慾，竟朝16歲有輕度身障的乾女兒性侵遭到收押，審理期間他獲停止羈押，未料李不遵守院方命令不得和少女聯繫，交保期間藉開車載少女逛夜市時強吻、擁抱，前案先被依乘機性交罪判刑3年6月，法院考量李挑戰公權力，侵害少女性自主，再依乘機猥褻罪判他1年，可上訴。

起訴指出，李男（45歲）和少女的祖父是朋友，因信任就讓孫女認他當乾爹，未料4年前李趁獨處伸出狼爪，朝少女性侵、強吻，後來她向家人哭訴才曝光；少女並供稱，上學時都會搭李男的車，有天睡覺時李走進房間就脫她衣服，自己很害怕卻不知如何反抗，更坦言遭害後「壓力很大」。

案發後李被收押，他矢口否認犯行，辯稱是和客運同事相處不睦遭檢舉，審理過程法院更告誡他不准再和少女聯繫，未料李男才剛獲交保竟立刻再犯，藉著開車載少女逛夜市期間，見對方躺在後座睡著對她擁抱、親吻，少女驚醒嚇得推開李才停手。

但李仍堅決否認，辯稱沒有親吻、擁抱，但少女指證歷歷，事後還傳LINE質問，「為什麼趁我睡覺親我嘴，我不喜歡這樣，叫你不要做你還繼續」，李則回說「好」，少女還說「我也不想搭你的車」、「永遠不想看到你」，「你就過你的生活，不用管我」等語。

由於李男前一案朝少女性侵，已由台灣高等法院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判李有期徒刑3年6月；法院並審酌，李為滿足性慾，對少女乘機猥褻，不尊重對方性自主，況且李在前案停止羈押獲交保期間，非但不遵守法院命令不得和少女聯繫，竟然仍再犯。

法院認為，李男對司法公權力挑戰、對被害少女所生危害均非輕微，量刑不宜過輕，再依成年人對少年犯乘機猥褻罪，判李有期徒刑1年。

李男性侵乾女兒被收押，交保後不但不遵守命令，竟再犯強吻、擁抱少女，前後2案各被依乘機性交、乘機猥褻，各判3年6月、1年。示意圖／ingimage
李男性侵乾女兒被收押，交保後不但不遵守命令，竟再犯強吻、擁抱少女，前後2案各被依乘機性交、乘機猥褻，各判3年6月、1年。示意圖／ingimage

猥褻 性侵

延伸閱讀

網騙15歲少女自拍裸照「證明感情」 賠50萬判緩刑

噁男逼國中女拍露毛照改輕判 法官：不足以刺激性慾

狂！印度15歲少女載傷父 勇騎單車千里返鄉

印尼少女慘遭鱷魚襲擊 遺體沒有咬痕謎底終於解開

相關新聞

硬上16歲少女遭收押 45歲色乾爹一交保立刻再強吻她

李姓男子為滿足性慾，竟朝16歲有輕度身障的乾女兒性侵遭到收押，審理期間他獲停止羈押，未料李不遵守院方命令不得和少女聯繫，...

影／北市萬華掃黃逮22人 搜索2應召站驚見男女剛完事

台北市萬華分局警方日前接獲情資，指轄內2處民宅內暗藏春色，經連日蒐證，昨晚7時許集結近30名警力，一舉破獲2處應召站，查...

見女友人沙發熟睡 新北色男趁機霸王硬上弓遭判刑

呂姓男子去年5月找來女性友人協助拍攝商品照片，卻趁女子躺在沙發上閉目養神時藉機偷摸，甚至大膽將她的褲子脫了下來試圖硬上，...

女子輕信離婚說詞與醫師上床挨告 檢察官相信她不起訴

基隆市陶姓女子與一名醫師發生婚外情，被控妨害家庭。陶女承認確曾與周發生性行為，但周說已離婚，不知他有配偶。檢方查出，陶女...

桃園光頭男強擄女學生性侵 檢方斥毫無悔意建請從重刑

桃園市上月23日驚傳女學生遭1名光頭男子強擄企圖性侵，警方報請檢察官指揮6小時逮捕王姓嫌疑人，他供稱是臨時起意，誘騙少女...

嘿咻換鑽石卻反悔 女不滿白白獻身告他硬上

桃園陳姓男子被控強制性交，但陳喊冤說雙方是你情我願，已發生3次關係，是因為沒兌現買鑽石的承諾，才引發糾紛；檢方勘驗對話發...

網騙15歲少女自拍裸照「證明感情」 賠50萬判緩刑

張姓男子上網假裝是學霸，網交15歲少女誘騙她自拍裸照，以證明兩人有感情，被檢方起訴。台北地院審理，張認罪，法官今天依「引...

高雄怪男拿女大生私人物品摩擦 警掌握他身分GG了

在高雄燕巢區租屋的女大學生，本月13日有一名男子涉從她的機車前面置物空間，拿出她眼鏡盒，就放在下體處「來回摩擦」猥褻，女...

圖書館偷拍狼趴地拍裙底 反被正義之士拍下

宜蘭縣文化中心出現一名年輕男子莫名趴在圖書館地面，疑似拿手機偷拍女子的裙底風光，不過此怪異行為反被另外一名正義之士拍下，...

熱門新聞

涉性侵女助理一審判4年 鈕承澤完整上訴理由曝光

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

獨／內規挨批「為數字逼人吃案」 北市警：應有誤解

陳斐娟臉書指他是「愛情騙子」 劉建國求償50萬今敗訴

「輕適能」健身房無預警倒閉 負責人以10萬元交保

乾洗手液超越30元賄選標準? 律師指可能會有這結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。