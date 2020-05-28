硬上16歲少女遭收押 45歲色乾爹一交保立刻再強吻她

李姓男子為滿足性慾，竟朝16歲有輕度身障的乾女兒性侵遭到收押，審理期間他獲停止羈押，未料李不遵守院方命令不得和少女聯繫，交保期間藉開車載少女逛夜市時強吻、擁抱，前案先被依乘機性交罪判刑3年6月，法院考量李挑戰公權力，侵害少女性自主，再依乘機猥褻罪判他1年，可上訴。

起訴指出，李男（45歲）和少女的祖父是朋友，因信任就讓孫女認他當乾爹，未料4年前李趁獨處伸出狼爪，朝少女性侵、強吻，後來她向家人哭訴才曝光；少女並供稱，上學時都會搭李男的車，有天睡覺時李走進房間就脫她衣服，自己很害怕卻不知如何反抗，更坦言遭害後「壓力很大」。

案發後李被收押，他矢口否認犯行，辯稱是和客運同事相處不睦遭檢舉，審理過程法院更告誡他不准再和少女聯繫，未料李男才剛獲交保竟立刻再犯，藉著開車載少女逛夜市期間，見對方躺在後座睡著對她擁抱、親吻，少女驚醒嚇得推開李才停手。

但李仍堅決否認，辯稱沒有親吻、擁抱，但少女指證歷歷，事後還傳LINE質問，「為什麼趁我睡覺親我嘴，我不喜歡這樣，叫你不要做你還繼續」，李則回說「好」，少女還說「我也不想搭你的車」、「永遠不想看到你」，「你就過你的生活，不用管我」等語。

由於李男前一案朝少女性侵，已由台灣高等法院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判李有期徒刑3年6月；法院並審酌，李為滿足性慾，對少女乘機猥褻，不尊重對方性自主，況且李在前案停止羈押獲交保期間，非但不遵守法院命令不得和少女聯繫，竟然仍再犯。