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影／北市萬華掃黃逮22人 搜索2應召站驚見男女剛完事

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局警方日前接獲情資，指轄內2處民宅內暗藏春色，經連日蒐證，昨晚7時許集結近30名警力，一舉破獲2處應召站，查獲業者、應召女及嫖客等22人，詢後依法送辦。

據了解，警方約1個月前接獲民眾舉報，指稱萬華區康定路278巷及250巷內，各有一處老舊民宅藏有應召站，時常有陌生男女出入，嚴重影響周邊住戶居住品質。

警方獲報後積極蒐證，昨晚7時許見時機成熟，集結警力持票搜索，當場查獲業者4人、應召女子14人及嫖客4人，此外也查扣保險套、潤滑液、監視器等證物，其中還有剛使用過的保險套；警詢後分別依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌送辦，並將外籍賣淫女子解送移民署專勤隊收容。

警方表示，此次被查獲的賣淫女子清一色是外籍人士，多來自泰國、寮國，她們假借觀光名義來台，並逾期滯台，平均年齡集中在20餘歲，平時待在民宅內等待皮條客拉客上門交易，以15分鐘1500元的價格性交，而業者吸收500至600元。

據悉，此2處應召站皆是近月才到該處經營，因去年底警方才大動作掃蕩萬華區知名應召熱點「鑽石大樓」，業者有外溢至鄰近民宅重起爐灶的現象，只是換了地點還是逃不過查緝。

警方昨晚查獲業者、應召女及嫖客等22人。記者李隆揆／翻攝
警方昨晚查獲業者、應召女及嫖客等22人。記者李隆揆／翻攝

保險套 應召站 賣淫

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