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桃園光頭男強擄女學生性侵 檢方斥毫無悔意建請從重刑
桃園市上月23日驚傳女學生遭1名光頭男子強擄企圖性侵，警方報請檢察官指揮6小時逮捕王姓嫌疑人，他供稱是臨時起意，誘騙少女不成才改持刀強押，所幸對方趁王尿急下車趁機逃逸求救，王落網也遭收押；桃園地檢署偵查1個月，今依攜帶凶器加重強制性交罪嫌起訴王，建請法院加重其刑。
桃園地檢指出，王男（54歲）當天傍晚5點多在大園區持尖刀隨機強押女學生上車性侵，經婦幼組檢察官林郁芬指揮大園分局，隔天凌晨12點多在楊梅區逮捕他，檢方複訊後將王向法院聲押獲准。
檢方查出，王駕駛的車中遺落多件女學生逃離時留下的物品，另採集她身上微物跡證，經鑑驗結果也和與王的DNA相符。
檢察官認為，王男以公然以擄人方式逞其獸慾，讓被害女學生身心嚴重受創，也造成社會治安巨大衝擊，犯後更砌詞狡辯，毫無悔意，今天偵結依刑法第222條第1項第8款之攜帶兇器加重強制性交罪嫌起訴王，建請法官從重量刑，全案今移審桃園地院。
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