嘿咻換鑽石卻反悔 女不滿白白獻身告他硬上

桃園陳姓男子被控強制性交，但陳喊冤說雙方是你情我願，已發生3次關係，是因為沒兌現買鑽石的承諾，才引發糾紛；檢方勘驗對話發現，女子事後說「看你要不要和解，不然我提告」，偵結認定陳罪嫌不足不起訴。

女子控訴，去年7、8月間在一處公園和陳男（53歲）認識，未料幾天後就被陳帶去賓館，但自己並沒有性交意願，卻遭對方硬上，報警對陳提告強制性交罪嫌。

檢方訊時，陳男坦承有和女子有性行為，但矢口否認強制性交，辯稱這已經是他和對方第三次發生關係，當時2人一起去賓館，女子要求要買鑽石給她，但自己沒錢拒絕，結果她就說要提告。

檢方查，女子雖提出自己大腿有瘀青的照片，但根據醫院驗傷指出，她頭臉、身體及下體等均無外傷，陳究竟有無對她施暴或用強制力已經有疑慮，另勘驗2人對話內容發現，女子曾對陳說「看你要不要和解，不然我提告了啊」、「你今天說要買，你說要先進賓館休息」等語。

檢方認為，女子在案發後要求陳男購買物品，否則就要提告，客觀情節和陳辯詞大致相符，但衡量一般性侵被害人案發後內心承受壓力、痛苦，大多無法面對被告，女子卻仍打電話給陳要求和解，行為和常情不符。