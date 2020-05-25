「按腳筋」控制她指侵？ 女侍稱受創討100萬輸了

一女子應徵台北市某卡拉OK女服務員工作，卻控告董姓男客人掐她胸部，還以按她右腳「腳筋」的方式控制她、乘機用手指性侵。女子事後就醫，有女陰搔癢等症狀，提訴訟要求董賠償100萬元。董否認性侵，以士林地檢署兩度不起訴佐證，喊冤女子有創傷壓力症候群與他無關。士林地院判女子敗訴，她上訴，高等法院仍以舉證不足駁回確定。

卡拉OK店葉姓店長，整晚未聞女子呼救或反映遭猥褻，她只說「受傷了」要索取醫藥費，因女子的年紀和穿著本來就不適合服務生的工作，便以500元打發她離開。目前該店已停止營業。

女子2018年4月應徵卡拉OK女服務員，她指控上班第一天就遭董姓男客以「控制腳筋」的方式性侵她，害她處女膜裂傷，造成她精神極大痛楚，因此提告求償。但董覺得莫名其妙，並指女子隔天才去驗傷，無法證明他性侵，況且她之前就罹患壓力創傷症候群，不是他造成的。

高院檢視，女子到台北市立聯合醫院陽明院區、台北榮總、台大醫院驗傷，但診斷書和驗傷解析圖裡，她主訴左側乳房、右腳踝無明顯外傷，右小腿有輕微瘀傷，處女膜裂傷但無外傷，但這些傷害造成的時間不明，無法證明是董性侵。高院認為，女子指控董捏掐她胸部，按她右腳腳筋控制而來回指侵她，照理說胸部、陰部、腳踝應有外傷，但卻沒有。

葉姓店長證述，女子案發那天來應徵，負責端茶、清理桌面，無須伴唱；正常來說服務生要輪桌服務，但卻看見她都站在最角落那桌，聽其他服務生說「那桌小費給最多」。店長說，店內是開放式空間，大約有5桌，有大有小，多則8人、少則4人，頂多擠廿、卅人，案發當晚沒有客人擋住通道。

在場的王姓男客證稱，當天沒有如女子所言有80多名四海幫、天道盟兄弟到店消費，他也沒看到董非禮女子，店內是開放空間，如果有應該顯而易見；當晚沒有人限制女子行動。