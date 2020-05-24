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國中師生戀？ 她成年後認被騙控老師性侵
基隆市1名年過半百老師去年被成年女子指控，她讀國中時透過臉書認識這名老師，兩人發生多次性行為，當時她未滿16歲，告他性侵。涉案老師辯稱，女子疑人格分裂，捏造「劇情」。檢方偵結，認定罪嫌並起訴，全案由基隆地方法院審理中。
檢警調查，被害女子讀國中時期，在臉書與涉案老師成為朋友，進而交往約3年。兩人交往期間，每月發生3、4次親密關係。去年3月間，被害女子回想起這段往事，認為當時年幼才被欺騙，向警方報案。
基隆市警方通知涉案老師說明，他否認曾與女子發生性行為，兩人交往情節全是對方捏造。他還指女子疑有人格分裂症狀，恐嚇若不跟她在一起，就要告他。
檢方依據被害女子指述及兩人互動事證，認定女子在讀國中時，涉案老師有跟她發生性行為，且當時女子年滿14、未滿16歲，依妨害性自主罪嫌將他起訴。
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