白天是上尉…下了班就變襲胸狼

桃園地檢署起訴襲胸軍官。記者曾健祐／攝影

國軍某機敏資訊單位王姓上尉，被控連續對夜歸婦女襲胸，多名被害人深夜一、兩點下班回家，突遭王男從後摀住嘴巴，還伸手搓揉胸部與下體，還傳出有女護士受害，因犯案地點都集中林口、龜山一帶，警方循線拘提王男到案，桃園檢方近日依強制猥褻罪起訴這名軍官。

檢警調查，王男（廿九歲）常鎖定夜歸女子，專挑凌晨一、兩點四下無人時，騎機車尾隨靠近後，突然從後方環抱被害人，王男先一手拿布摀住對方口鼻，另一手則搓揉被害人胸部、下體，短短兩個禮拜連續作案至少三次，造成當地居民人心惶惶。

有女子向警方表示，遇害時曾打算拿手機求救，但對方見狀拔腿就跑，另一人說被摸當下嚇到閃躲，王男才放手停止猥褻，警方過濾上百支監視器，比對王男穿著打扮、移動軌跡，掌握王男涉有重嫌，經報請檢方指揮，三月拘提王男到案，聲押獲准。

警方起初不清楚王男有軍方背景，前往拘提時，王男才說自己是上尉軍官，服役地點還是國軍機敏單位，都是趁下班後尾隨附近夜歸女子下手。

檢方偵訊時，王男坦承客觀事實，但辯稱僅構成性騷擾沒有強制猥褻，但三名被害女子均提出告訴，也指證歷歷，另有監視器畫面佐證。

檢方認為，王男若以強制力使被害人無法反抗，強行撫摸胸部或隱私部位，即構成強制猥褻，因此不採信王男辯詞，依涉犯三個強制猥褻罪將王男起訴。