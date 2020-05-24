聽新聞
test
0:00 / 0:00
白天是上尉…下了班就變襲胸狼
國軍某機敏資訊單位王姓上尉，被控連續對夜歸婦女襲胸，多名被害人深夜一、兩點下班回家，突遭王男從後摀住嘴巴，還伸手搓揉胸部與下體，還傳出有女護士受害，因犯案地點都集中林口、龜山一帶，警方循線拘提王男到案，桃園檢方近日依強制猥褻罪起訴這名軍官。
檢警調查，王男（廿九歲）常鎖定夜歸女子，專挑凌晨一、兩點四下無人時，騎機車尾隨靠近後，突然從後方環抱被害人，王男先一手拿布摀住對方口鼻，另一手則搓揉被害人胸部、下體，短短兩個禮拜連續作案至少三次，造成當地居民人心惶惶。
有女子向警方表示，遇害時曾打算拿手機求救，但對方見狀拔腿就跑，另一人說被摸當下嚇到閃躲，王男才放手停止猥褻，警方過濾上百支監視器，比對王男穿著打扮、移動軌跡，掌握王男涉有重嫌，經報請檢方指揮，三月拘提王男到案，聲押獲准。
警方起初不清楚王男有軍方背景，前往拘提時，王男才說自己是上尉軍官，服役地點還是國軍機敏單位，都是趁下班後尾隨附近夜歸女子下手。
檢方偵訊時，王男坦承客觀事實，但辯稱僅構成性騷擾沒有強制猥褻，但三名被害女子均提出告訴，也指證歷歷，另有監視器畫面佐證。
檢方認為，王男若以強制力使被害人無法反抗，強行撫摸胸部或隱私部位，即構成強制猥褻，因此不採信王男辯詞，依涉犯三個強制猥褻罪將王男起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言