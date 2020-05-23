機敏單位上尉軍官竟是連續襲胸狼 遭3個強制猥褻罪起訴

國軍某資訊單位王姓上尉涉嫌連續對夜歸婦女襲胸，今年2月桃園警方接獲多起報案，被害人深夜1、2點下班回家，突遭王從後摀住嘴，還伸手搓揉胸部、下體，因報案地點集中林口、龜山一帶，還傳出有女護士受害，檢警拘提王到案聲押獲准，檢方偵結依3個強制猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（29歲）鎖定夜歸女子，專挑凌晨1、2點四下無人時，騎機車尾隨靠近後，突然從後方環抱，一手拿布摀住對方口鼻，另一手則搓揉女子胸部、下體，短短2個禮拜內就連續作案至少3次，造成當地居民心惶惶。

由於轄區警方接連獲報，有女子表示遇害時打算拿手機求救，對方見狀才落荒而逃，另1人說當時嚇到蹲下閃躲，王這才放手停止猥褻，警方過濾上百支監視器，比對王男穿著打扮、移動軌跡等掌握身分，並報請檢方指揮偵辦，3月3日到王男住處將他拘提，檢方複訊後聲押獲准。

據了解，警方起初不清楚王軍方背景，到他住家拘提時，王才說出自己是上尉軍官，服役地點還是國軍機敏單位，所以才趁下班後尾隨附近夜歸女子趁機下手。

檢方訊時，王坦承客觀事實，但辯稱自己僅構成性騷擾，而沒有強制猥褻，但3名被害女子均提出告訴也指證歷歷，另有監視器畫面佐證。