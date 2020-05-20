補教師藉改作業猥褻女童42次 遭判2年6個月

洪姓男子和太太在彰化縣開設補教機構，卻利用擔任教師批改作業的機會，從民國106年11月到107年5年，以每週2次的頻率，猥褻女童多達42次，彰化地院判洪男有期徒刑2年6個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，65歲的洪男和妻子在彰化縣開設補教機構，不過洪男卻涉嫌利用擔任教師批改作業的機會，猥褻一名就讀國小三年級的女童。

洪男從106年11月到107年5月，以每週2次的頻率，將女童叫到座位旁邊猥褻女童得逞；後來是女童主動向母親說想換安親班，母親詢問原因，女童才說曾被洪男猥褻，女童母親向警方報案，檢警依強制猥褻等罪將洪男提起公訴。

彰化地院法官審理此案時，洪男向法官否認曾猥褻女童，且教室每次上課時都有20幾名學生，他也不曾跟女童單獨共處一室，認為女童應該是數學科進度跟不上，不想來上課，又怕被父母責備，才會編出被猥褻情節。

不過地院法官認為，女童在案件發生一段時間後，出現不想上課的行為，學業表現也有下降情形，時常出現焦慮、畏縮的表情，直到沒有再前往洪男開設的補教機構上課，才恢復原有開朗的神情，成績也不斷進步，證明女童曾被洪男猥褻。

法官指出，洪男未能恪守師生分際，反圖滿足一己之性慾，假借輔導課業機會，多次對女童加以猥褻，已嚴重悖於師道倫常，敗壞社會風紀，依刑法猥褻等罪，判處洪男有期徒刑2年6個月，全案仍可上訴。