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醫師墮胎趁麻醉性侵孕婦 200萬和解二審減為3年10月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園中壢婦產科醫師林勤人前年替印尼籍女移工做流產手術，竟加重麻醉劑量，趁對方昏迷時偷舔下體、性侵。林妻因懷疑丈夫不軌，事前在診間裝針孔密錄器，卻意外錄下穢亂情景，報警處理。桃園地院痛批林破壞醫病關係，依乘機性交罪判林5年徒刑，但高等法院今撤銷原判決，減為3年10月徒刑。

檢方起訴指，林勤人（60歲）2018年4月28日上午11點替女移工動手術，一般麻醉劑量10cc，林偷偷多加了3cc，還支開擔任助理的女兒，趁著移工昏迷時舔舐她下體，並掏出生殖器性侵，得逞後再繼續手術。

由於林妻懷疑丈夫舉止怪異，事前就在診間內裝設針孔密錄器，沒想到竟拍下他性侵女患者的畫面。女移工說，因醫生告訴她懷孕了，她來台灣是為了賺錢，憂心懷孕會被遣返，因此選擇墮胎；整個墮胎過程她「打完針什麼都不知道」，醒來時已移到另一個地方躺著。

桃院勘驗影帶，確認林勤人替女移工注射四支針劑後，將她雙腳擺好，接著舔舐被害人下體，再將陽具插入性侵。林的女兒說，當天手術時，患者被注入麻醉失去意識後，父親就支開她。

林勤人的診所在性侵案遭查後緊急歇業，當時引起民眾怒火，還有人朝診所丟雞蛋、砸破車窗。

桃院認為被害人是因為信任林，才讓他做流產手術，但林卻破壞醫病關係性侵，違反醫生的專業醫德。在一審期間，林與被害人和解，林以此說嘴自己「犯後態度良好」，但桃院認為刑法有一般預防功用，且林犯案時已58歲，怎能因「一時失慮」而破壞醫病信賴關係，判他5年徒刑。

不過案件上訴後，高院認為林已用200萬元和解，被害人也表示「不再追究」，認為林有悔意，將他刑期減為3年10月。

婦產科醫師林勤人趁替女移工做流產手術時，加重麻醉劑量性侵。圖／聯合報系資料照
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