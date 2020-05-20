少女自殘父親不解揚言砍她手 社工介入才吐露不堪往事

基隆市1名少女指控連姓男子在她讀幼兒園大班時，涉嫌性侵她，當時年幼不知受害。少女為此自殘被父親斥責，社工輔導時得知連男犯行，協助提告，連男否認涉案。基隆地檢署偵結，認定連男涉嫌性侵少女，依妨害性自主罪嫌將他起訴，全案由基隆地方法院審理中。

檢警調查，被害少女在讀幼兒園大班時，因為父母起衝突，媽媽疑因遭受丈夫家暴，帶著女兒暫時投靠年約40歲連姓男子，紡女當時在連家疑受連男侵犯。

少女就讀小學時接觸性教育相關課程，小六時憶起往事，驚覺幼兒園時在連家遭遇是被連男性侵害，只是當時年幼不明所以。

少女不知如何求助，為此出現拿小刀刻劃手臂等自殘行為。父親發現後未查明原因，並斥責少女如果再拿小刀自殘，就要用菜刀砍她的手。

少女認為父親威脅她，打「113」保護專線報案。社工介入了解時，少女吐露幼時遭連男性侵往事，社工向警方報案。

基隆市警局婦幼隊通知連男到案說明，他否認性侵少女，警方偵詢後將全案移基隆地檢署偵辦。檢察官偵結，依少女指訴和相關事證，起訴連男涉嫌性侵少女。

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