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生日趴變調！日籍女大生酒醉汽旅 疑遭男同學先後性侵
一名來台就學的日本籍女大學生與友人在台北市某汽車旅館開趴，兩名台籍男大學生涉嫌趁她酒醉時先後性侵，還有人在場「觀戰」，宛如A片情節；警方帶回11名男大生調查，初步鎖定其中兩人涉案，將比對DNA釐清有無漏網之魚。
據調查，被害日籍女子就讀台北市某私立大學，受邀幫朋友的朋友慶生，本月17日深夜至汽車旅館開趴，房間聚集30餘名不同大學男女學生，一行人喝酒唱歌，氣氛熱鬧。
被害人不勝酒力，躺上床休息，隔天凌晨睡醒報警，指隱約感覺遭脫褲性侵，喝醉無力反抗，不知對方有幾人，也不記得長相。當時剩10名男大生在場，全被帶回警局偵詢，被害人赴醫院驗傷。
10人起初稱不知情，警方突破心防，其中一人坦認發生性行為，另一名涉案男大生已離開旅館，經通知到案，兩人均稱與被害人親密接觸，對方未拒絕，進一步發生關係；有人目擊過程，指因被害人未反抗或呼救，加上自己喝醉，沒上前阻止。
開趴後房內一片混亂，桌面及地板滿佈酒瓶、菸蒂、已開封或未開封保險套，床鋪沾有少量血跡，警方勘查採證，未發現毒品或可疑藥物。
被害人及在場男大生多酒醉，對案發過程交代不清，警方不排除還有人涉案，採樣11名男大生DNA比對，詢後請回，依強制性交罪嫌偵辦。
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