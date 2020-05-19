和男友去按摩遭按摩師扳開腳性侵 法官批膽大妄為

越南阮姓逃逸外勞到按摩店打工，隔一張布簾性侵來店的女學生。阮雖稱「她是自願的」，但法官審理發現，阮犯案時，被害人的男友在布簾另一邊，一審認為阮膽大妄為，被害人的男友在場也敢作案，依強制性交罪重判阮有期徒刑5年6月，刑後驅逐出境；冒名打工部分，犯偽造文書罪等，另處8月得易科罰金之刑。台灣高等法院今駁回上訴。

2014年8月以移工名義來台從事製造業技工工作，2015年3月被註銷居留許可，成為逃逸外勞；逃逸期間，他四處打零工維生，去年中在台北市一家足體養生館找到按摩師的工作。

去年9月9日晚間10時，被害人與男友到養生館按摩，由阮服務被害人，阮漸進式將她的短褲完全褪下，被害人一度懷疑，但隱忍，阮扳開她的雙腿，以手指比「噓」的動作，要求被害人別出聲，強制性交得逞。

台北地院審理時，阮承認與女客人性交， 但稱「她有呻吟，是自己把雙腿張開，有經過同意才跟她發生性關係」；辯護人說，阮與被害人性交約6到7分鐘，且被害人男友的按摩床與被害人的按摩床距離不過1 、2 公尺，被害人卻未呼救，案情可疑。

北院認為，被害人偵查、審理中證述一致，關於她被性侵為何沒有立刻反應？認為被害人返家後即與男友聯絡，並告知只能以手機文字訊息繕打，可見她難以啟齒，要不是被性侵，不至於流露屈辱、羞憤情緒。北院認為，被害人當下未呼救，且離開養生館前神色正常，可能因性格、教養、危機處理能力不同而有不同反應，更有可能不敢張揚；被害人還在念大學，被性侵的反應能力，不能與一般成年人相比，採信她的說法，認定阮有罪。