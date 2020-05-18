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騙女大生載回住處 狼師竟問「願做什麼提高成績」

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

繼男教授強吻女學生事件後，金門大學又發生一起狼師性騷擾案件，金門大學一名盧姓體育男老師以遠距離教學為理由，加一名女學生LINE後各種騷擾，不僅問是否有男友，還利用整理資料為由約女學生出來，對此，校方表示，有接獲老師將女學生載回家的通報，已呈報性平會正在調查程序中，後續將依調查結果做處置。

據了解，因疫情關係金門大學改用遠距離教學，但卻讓該校一名體育男老師有機可趁，利用教學名義加一名女學生的LINE各種騷擾，不但詢問有沒有男友，還藉口要求幫忙整理資料，想要約女學生出來。

該名老師也被指控不只騷擾一名女學生，還有另名女學生被用同樣理由成功載回住處，但卻不說明要幫忙什麼，反而不斷和女學生聊天，甚至還問「妳願意做什麼事情來提高成績」。

這名女學生當下感到噁心、不舒服，最後假裝和朋友有約，迅速逃離該名老師的住處。

金門大學去年12月，發生一名即將退休的男教授在參加系上學生幫他舉辦的歡送會前，在自己的研究室強吻擔任研究助理的女學生，造成該名女同學身心受創，現今又爆出性騷擾醜聞。

金門大學主任秘書蔡宗憲表示，並沒有接獲通報有女學生因男老師，透過遠距離教學理由加LINE而遭到各種騷擾的消息，但聽聞後已將該事件註記並注意後續動向。

但坦承的確有接獲女同學被載到該名老師住處的事件，已經呈報給學校性平會，由於已調查程序當中，因此不變透露細節，之後會依照調查結果來處理。

蔡宗憲說，目前僅聽到女學生的說法，並未聽到男老師的解釋，待姓名會調查結果出來後再來做處置，這段期間該名男老師仍會繼續授課，但通報的女學生則考量身心問題，安排上其他體育老師的課程。

蔡宗憲指出，學校都設有身心健康中心，同學在校學習過程中，若有輔導需求都可求助學校，不用害羞或有所顧忌；另外，若有類似遭遇的學生也鼓勵盡速通報學校，性平會委員都將詳細調查。

繼去年12月男教授搶吻女學生醜聞後，金門大學又傳出男老師性騷擾女學生事件。聯合報系資料照
繼去年12月男教授搶吻女學生醜聞後，金門大學又傳出男老師性騷擾女學生事件。聯合報系資料照
示意圖，非本文受害女大生。金門大學傳男老師騙女大生回住處，竟還問「願意做什麼提高成績」。聯合報系資料照
示意圖，非本文受害女大生。金門大學傳男老師騙女大生回住處，竟還問「願意做什麼提高成績」。聯合報系資料照

金門 性騷擾

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