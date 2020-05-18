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北部恐怖狼師誘簽「絕對服從契約」 性侵6少年遭起訴
北部地區一名方姓男老師，利用師生關係施展心理技巧獲取學生認同，要求他們簽訂所謂「絕對服從契約」，違反約定者還要接受懲罰，該師依此自2018年起非禮、指侵學生，共有6學生受害，且犯行多達22次，新北地檢署今依利用權勢猥褻及性交等罪嫌起訴方姓老師。
檢警調查，方姓老師2017年下學期開始擔任受害者的科任老師，更兼任部分受害者班導師，他利用師生關係獲取學生認同，使受害學生說出秘密後，再以特別施予輔導、監督功課或照護為由，要求學生口頭簽訂「絕對服從契約」，違反者需要受罰。
2018年起，方姓老師利用此關係，一年內在學校電腦教室、科辦公室等，甚至是將學生帶到北部民宿，要求學生全裸自慰、裸體伏地挺身，再徒手撫摸、套弄學生性器官，更曾幫學生剃陰毛、持塑膠尺打學生屁股，或是以膠帶束縛學生，再徒手撫摸學生性器或搔弄學生身體。
其中一名受害學生在案發後因表現異常被父親警覺發現報案，由檢察官指揮偵辦後，發現方姓老師犯行多達22次，其中兩次過程有拍下，並以手指侵犯其中一名學生一次。
檢方認為，方姓老師多次犯行、罔顧師生倫理，更假借善盡為人師表教育責任為名，逞一己私慾，且加害時間久、受害對象多，對於學生心理傷害甚大。
檢方指出，在東窗事發後，方姓老師還否認犯行，更要求部分被害學生刪除對話紀錄，並命令其在學校性別平等教育委員會議中做不實陳述，唆使被害學生虛構遭他人誣陷等，偵結後依利用權勢猥褻及性交等罪嫌將他起訴，並請求法院從重量刑。
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