快訊

馬英九拒出席蔡520就職 總統府：長輩應多給予關心

男檢疫趴趴走被罰還嗆「已脫產」 執行署發最後通牒曝下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部恐怖狼師誘簽「絕對服從契約」 性侵6少年遭起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

北部地區一名方姓男老師，利用師生關係施展心理技巧獲取學生認同，要求他們簽訂所謂「絕對服從契約」，違反約定者還要接受懲罰。情境示意圖。圖／Ingimage
北部地區一名方姓男老師，利用師生關係施展心理技巧獲取學生認同，要求他們簽訂所謂「絕對服從契約」，違反約定者還要接受懲罰。情境示意圖。圖／Ingimage
北部地區一名方姓男老師，利用師生關係施展心理技巧獲取學生認同，要求他們簽訂所謂「絕對服從契約」，違反約定者還要接受懲罰，該師依此自2018年起非禮、指侵學生，共有6學生受害，且犯行多達22次，新北地檢署今依利用權勢猥褻及性交等罪嫌起訴方姓老師。

檢警調查，方姓老師2017年下學期開始擔任受害者的科任老師，更兼任部分受害者班導師，他利用師生關係獲取學生認同，使受害學生說出秘密後，再以特別施予輔導、監督功課或照護為由，要求學生口頭簽訂「絕對服從契約」，違反者需要受罰。

2018年起，方姓老師利用此關係，一年內在學校電腦教室、科辦公室等，甚至是將學生帶到北部民宿，要求學生全裸自慰、裸體伏地挺身，再徒手撫摸、套弄學生性器官，更曾幫學生剃陰毛、持塑膠尺打學生屁股，或是以膠帶束縛學生，再徒手撫摸學生性器或搔弄學生身體。

其中一名受害學生在案發後因表現異常被父親警覺發現報案，由檢察官指揮偵辦後，發現方姓老師犯行多達22次，其中兩次過程有拍下，並以手指侵犯其中一名學生一次。

檢方認為，方姓老師多次犯行、罔顧師生倫理，更假借善盡為人師表教育責任為名，逞一己私慾，且加害時間久、受害對象多，對於學生心理傷害甚大。

檢方指出，在東窗事發後，方姓老師還否認犯行，更要求部分被害學生刪除對話紀錄，並命令其在學校性別平等教育委員會議中做不實陳述，唆使被害學生虛構遭他人誣陷等，偵結後依利用權勢猥褻及性交等罪嫌將他起訴，並請求法院從重量刑。

新北地檢署近日依利用權勢猥褻及性交等罪嫌起訴方姓老師。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署近日依利用權勢猥褻及性交等罪嫌起訴方姓老師。圖／聯合報系資料照片

猥褻 新北 性侵

延伸閱讀

女網友下體流血告他性侵 法官：難證明違意願

「幫我按摩」14歲逃家少女遭性侵還懷孕 男辯：遭設局

秦偉性侵2女 高院裁定關6年

傳「關在牢籠」貼圖露餡 他與少女一起泡湯時性侵判刑

相關新聞

北部恐怖狼師誘簽「絕對服從契約」 性侵6少年遭起訴

北部地區一名方姓男老師，利用師生關係施展心理技巧獲取學生認同，要求他們簽訂所謂「絕對服從契約」，違反約定者還要接受懲罰，...

人夫嘴巴自動導航到她「雙唇」 高院逆轉判小三得賠錢

張姓男子外遇攝影班范姓女同學，兩人除傳挑情對話，還在摩鐵合照。張妻2017年在家中硬碟發現丈夫出軌檔案，提損害賠償訴訟，...

下體撞擊超辣網紅 「FBI帥哥」鄧佳華性騷擾判拘役20日

自稱「FBI帥哥」的鄧佳華和擁有G罩杯好身材的反骨「象女」星諠在街頭拍攝影片，趁機以下體撞擊星諠、襲胸，檢方依違反性騷擾...

工程師用「eMule」下載蘿莉A片 違反兒少性剝削遭起訴

北市一名許姓工程師，今年1月間在住處上網，使用「eMule」程式，下載並同時上傳檔名為「蘿莉」等兒少性交影片，遭警方執行...

交友軟體約砲13歲少女 前科犯再找14歲少女性交易

連姓男子、陳姓男子分別在手機交友軟體上認識未成年少女，竟涉嫌做有對價性交易，還透過13歲少女牽線認識另名14歲少女，再至...

屏東男沿路偷女內褲 被抓還辯「找朋友」

屏東縣一名李姓男子去年騎著機車到高樹鄉田子村，竊取住戶晾在屋外的女性內褲，隨後騎著機車到大埔村故技重施，偷竊的過程中，遭...

北捷又傳偷拍狼20歲女受害 熱心民眾逮正著

台北捷運又傳偷拍狼！一名20歲許姓女子昨天（15日）早上7點多搭乘捷運，從松江南京站搭電扶梯出站時，遭年約25歲的張姓男...

「幫我按摩」14歲逃家少女遭性侵還懷孕 男辯：遭設局

14歲少女前年與男友借宿許姓友人新北市住處長達一多月，許男父親趁與少女單獨同處一室，藉口要少女幫忙按摩，乘機強制性侵得逞...

工程師捷運口偷拍女大學生 懊悔稱「抱歉我忍不住了」

任職工程師的張姓男子昨早上班途中，涉嫌偷拍穿短裙的徐姓女大學生，一旁民眾發現，見義勇為報警。張男供稱前方女子穿短裙才忍不...

餐廳男店員在女生廁所放手機 偷拍被逮稱：好奇

嘉義市吳鳳北路與中山路2樓一間餐廳盧姓男店員，昨天在餐廳女生廁所放置手機側錄女性上廁所，被用餐的陳姓女子發現報警，盧承認...

搭輕航機幫繫綁安全帶 飛行教官性騷擾女乘客

輕航機李姓飛行教官，去年為女客人小蘋（化名）繫綁機上安全帶時，以手觸碰她的胸部，經小蘋表明以口頭指導即可，李仍繼續繫綁碰...

熱門新聞

男子中壢大賣場外抱走男童丟在大溪 桃警晚間新竹逮人

影／台南轎車闖紅燈撞女騎士「噴飛10公尺」 車上3人棄車逃逸

患自閉症怨高中老師沒發現 害他後來變魯蛇求國賠

影／屏東山地門橋下5童溺水1男童不治 姨父醫院外自責痛哭

影／台南市轎車撞機車 女騎士不幸死亡

半夜36刀殺死前夫、女兒 印尼婦免死判關28年定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。