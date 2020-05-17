女網友下體流血告他性侵 法官：難證明違意願
高雄陳姓男子去年5月約女網友到摩鐵開房間，剛發生性行為10分鐘，涉造成女子下體不停流血，他只好趕緊結束載去醫院就醫，不料事後被提告性侵。陳供稱兩人是合意性交，高雄地院認為，女網友下體雖驗出處女膜裂傷，可能因性器插入過於急躁、粗魯造成，無法證明違反意願，判無罪。可上訴。
起訴指出，陳姓男子2019年5月間認識已成年的女網友，同年6月8日他就約她到汽車旅館開房休息，但卻強行撫摸、性交，造成女網友的處女膜1點鐘、6點鐘方向有裂傷，之後他仍不顧她疼痛，還要求口交，涉強制性交罪嫌。
女網友指控，陳姓男子在汽旅房間內親吻、撫摸她，她就說不要，但陳未停手，接著脫掉她內褲強行性交，她也是一直說不要並表示很痛；結束後陳自行去洗澡，但她下體一直流血，躺了一陣子仍沒止血，陳此時還要求口交，她幫了約5分鐘後要求去醫院，陳才載她前往，接著丟包醫院後都連絡不上。
陳姓男子辯稱，很自然地親吻、撫摸，且他戴上保險套時女網友都沒特別的動作或反應，性行為時也沒推拒，「因為她說很緊，我就說那不要了」，而他沖澡後女子就說有流血，休息一下仍持續流血，所以就前往醫院，並沒再口交。
合議庭發現，女網友接受醫院採驗時，僅在胸部有檢出陳姓男子的DNA，但陳本來就承認有親吻胸部，另外，她案發就醫的第一時間沒說是「非合意性交」，驗傷時才稱被性侵而下體流血，合議庭也認為，下體撕裂傷可能是性器插入時過於急躁、粗魯造成，只有女網友單方面證詞，缺乏性侵的事證。
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