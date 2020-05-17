女網友下體流血告他性侵 法官：難證明違意願

高雄陳姓男子去年5月約女網友到摩鐵開房間，剛發生性行為10分鐘，涉造成女子下體不停流血，他只好趕緊結束載去醫院就醫，不料事後被提告性侵。陳供稱兩人是合意性交，高雄地院認為，女網友下體雖驗出處女膜裂傷，可能因性器插入過於急躁、粗魯造成，無法證明違反意願，判無罪。可上訴。

起訴指出，陳姓男子2019年5月間認識已成年的女網友，同年6月8日他就約她到汽車旅館開房休息，但卻強行撫摸、性交，造成女網友的處女膜1點鐘、6點鐘方向有裂傷，之後他仍不顧她疼痛，還要求口交，涉強制性交罪嫌。

女網友指控，陳姓男子在汽旅房間內親吻、撫摸她，她就說不要，但陳未停手，接著脫掉她內褲強行性交，她也是一直說不要並表示很痛；結束後陳自行去洗澡，但她下體一直流血，躺了一陣子仍沒止血，陳此時還要求口交，她幫了約5分鐘後要求去醫院，陳才載她前往，接著丟包醫院後都連絡不上。

陳姓男子辯稱，很自然地親吻、撫摸，且他戴上保險套時女網友都沒特別的動作或反應，性行為時也沒推拒，「因為她說很緊，我就說那不要了」，而他沖澡後女子就說有流血，休息一下仍持續流血，所以就前往醫院，並沒再口交。