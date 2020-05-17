交友軟體約砲13歲少女 前科犯再找14歲少女性交易

連姓男子、陳姓男子分別在手機交友軟體上認識未成年少女，竟涉嫌做有對價性交易，還透過13歲少女牽線認識另名14歲少女，再至汽車旅館發生多次性交易。士林地檢署日前偵結，認定連、陳明知少女年紀卻做有價性交易，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

起訴指出，連男2018年8月間，在交友軟體Say Hi，認識13歲少女，依稚幼外貌和衣著等，已預見是未滿14歲，竟開車載她到新北市淡水區偏避道路，涉嫌發生性行為，事後支付8千元作為性交易代價。

另一名陳姓男子，則是在2019年1月間上午6時許，在車上涉嫌撫摸並親吻少女（已滿14歲）胸部、下體，事後給2千元作為猥褻代價。經過數周後，陳在同地點，與少女發生性行為同樣給2千元。

連男、陳男均透過少女，認識另一名14歲少女，從2019年間2月至5月間，分別涉嫌在淡水區的汽車旅館，和14歲少女發生4次有對價性交易，連共給予2萬2千元、陳則是9千元。

全案由少女向少年隊報案曝光，並指認連、陳2人。檢警調查，2人均有妨害性自主前科，仍不知悔改，還在交友軟體上約少女作性交易。2人到案後均坦承，和2名少女做有對價性交易。