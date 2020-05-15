輔導老師狼爪性騷女學生 法院斥：心靈燈塔變地獄鬼火

桃園一所國中江姓輔導老師多次趁早自習、午休，替女學生心理輔導時，伸出狼爪撫摸她胸部、親吻，造成對方身心首創，直言「永遠忘不了那充滿鬍渣噁心的嘴唇」；法院也痛斥，江本應是學生的心靈燈塔，反淪為「導往地獄之鬼火」，根本是趁火打劫的狼師，依性騷擾罪判他8月，可上訴。

檢方起訴指出，江男（64歲）為某國中輔導老師，2015年8、9月間趁著早自習、午休時間，以每周2、3次頻率，在替女學生心理輔導時朝他擁抱、親吻臉頰，並觸碰對方胸部、嘴巴，直到家屬察覺異狀提告。

江在偵查僅坦承有用手觸碰學生肩膀、臉頰，但矢口否認性騷，女學生則指證歷歷，同學也說江會趁機用手肘碰胸部，另有對話紀錄，加上女學生在社群軟體PO文指出「永遠記得那個充滿鬍渣噁心的嘴唇」、「對60幾歲老男人有陰影」等語，另有學校性平會調查報告等，依性騷罪嫌起訴江。

法院審酌，江身為輔導室教師，職責是替學生排除心裡困擾、挫折、沮喪及煩憂等逆境，期使能夠復歸積極，以正面心態迎向人生旅途重責，以學生的「心靈燈塔」比喻恰如其分，因此更該謹言慎行、恪守專業倫理分際，莫敢稍有踰矩，才能獲得學生尊重。

但江男竟反其道而行，為求一己私慾，利用女學生心理沮喪、憂悶求助之際，趁機多次侵犯其身，「心靈燈塔」淪為「導往地獄之鬼火」，就算以「趁火打劫的狼師」加以斥責也不為過，認為江惡性極重，不僅斲傷師道尊嚴，更讓學生對輔導老師信任蕩然無存，也讓其他教師蒙羞。