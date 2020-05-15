聽新聞
test
0:00 / 0:00
輔導老師狼爪性騷女學生 法院斥：心靈燈塔變地獄鬼火
桃園一所國中江姓輔導老師多次趁早自習、午休，替女學生心理輔導時，伸出狼爪撫摸她胸部、親吻，造成對方身心首創，直言「永遠忘不了那充滿鬍渣噁心的嘴唇」；法院也痛斥，江本應是學生的心靈燈塔，反淪為「導往地獄之鬼火」，根本是趁火打劫的狼師，依性騷擾罪判他8月，可上訴。
檢方起訴指出，江男（64歲）為某國中輔導老師，2015年8、9月間趁著早自習、午休時間，以每周2、3次頻率，在替女學生心理輔導時朝他擁抱、親吻臉頰，並觸碰對方胸部、嘴巴，直到家屬察覺異狀提告。
江在偵查僅坦承有用手觸碰學生肩膀、臉頰，但矢口否認性騷，女學生則指證歷歷，同學也說江會趁機用手肘碰胸部，另有對話紀錄，加上女學生在社群軟體PO文指出「永遠記得那個充滿鬍渣噁心的嘴唇」、「對60幾歲老男人有陰影」等語，另有學校性平會調查報告等，依性騷罪嫌起訴江。
法院審酌，江身為輔導室教師，職責是替學生排除心裡困擾、挫折、沮喪及煩憂等逆境，期使能夠復歸積極，以正面心態迎向人生旅途重責，以學生的「心靈燈塔」比喻恰如其分，因此更該謹言慎行、恪守專業倫理分際，莫敢稍有踰矩，才能獲得學生尊重。
但江男竟反其道而行，為求一己私慾，利用女學生心理沮喪、憂悶求助之際，趁機多次侵犯其身，「心靈燈塔」淪為「導往地獄之鬼火」，就算以「趁火打劫的狼師」加以斥責也不為過，認為江惡性極重，不僅斲傷師道尊嚴，更讓學生對輔導老師信任蕩然無存，也讓其他教師蒙羞。
法院還說，江男所為侵害學生性自主，造成他飽嚐心靈凌辱、屈折，深烙心理的重創難以沫滅，加上江在警詢、偵查中仍飾詞否認，顯然無悔意，直到證據一一攤開，發現紙包不住火後才俯首認罪，至今也未和解，從重依成年人故意對少年犯性騷擾防治法性騷擾罪，判處江男有期徒刑8月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言