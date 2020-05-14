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挨告霸王硬上弓！前立委蔡豪一審判刑4年10月

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

前立委蔡豪驚傳涉性侵疑雲，被害女子控訴，遭蔡豪強硬灌酒後性侵、揉胸猥褻得逞，引發外界譁然。即便蔡豪火速發聲明澄清，指控都是「子虛烏有」，但橋頭地院今天下午依強制性交罪，判處蔡豪有期徒刑4年，另依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年4月，應執行4年10月，全案可上訴。

據悉，與蔡豪有工作互動的女助理前年控訴，2016年7月間遭蔡豪藉機灌酒，她不勝酒力醉倒後，蔡豪趁機揉胸、侵犯她得逞。女助理當下無從抗拒，酒醒後身體不適到高雄榮總掛急診，蔡豪前來探視，沒想到又藉口載她到汽車旅館上下其手。

女助理隱忍近2年仍擺脫不了陰影，才鼓起勇氣報警提告。檢警介入偵查，蔡豪堅決否認有侵犯女助理，但女助理指證歷歷，再加上有證人、醫院病歷資料佐證，都與蔡豪說詞有所出入，檢方綜合事證，認定蔡豪涉乘機性交、強制猥褻罪嫌重大，依法起訴。

蔡豪曾私下表示，該名女子並非是他助理，兩人是因前助理關係才會相識，之後女子有意北上到蔡豪友人開設的公司求職，才會相約洽談，並無喝酒，「那名女子還騎車，他喝酒怎麼可能騎車」。蔡豪表示，當天會面後與女子解散不久，又接到女子來電，表示身體不適到榮總就醫、打點滴，但身上錢不夠，向蔡豪求助。

蔡豪表示，等女子打完點滴後，女子又說家在大樹、有點遠，想在高鐵站附近旅館住一晚，於是又搭計程車陪女子去登記住宿，「登記時還是女子自己掏出證件來」，兩人之後也北上多天。蔡豪強調，如果真有發生事情，怎麼可能女子還會一而再、再而三跟他互動，否認性侵等情節，反指女子指控都是子虛烏有。

然而，橋頭地院審理，認定蔡豪強制性交、強制猥褻罪證明確，分別判處有期徒刑4年、1年4月，合併應執行4年10月。

假釋中的蔡豪官司風波不斷，三年前他對當時的妻子，即屏東縣議員宋麗華家暴、恐嚇，遭高雄高分院依違反保護令罪共2罪，判處拘役80日，並合併執行拘役100日定讞；如今，他又在假釋期間涉性侵案件，若未來判刑定讞，可能遭撤銷假釋入監服完殘刑。

前立委蔡豪驚傳涉性侵疑雲，橋頭地院今天下午依強制性交罪，判處蔡豪有期徒刑4年，另依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年4月，應執行4年10月，全案可上訴。圖／本報系資料照
前立委蔡豪驚傳涉性侵疑雲，橋頭地院今天下午依強制性交罪，判處蔡豪有期徒刑4年，另依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年4月，應執行4年10月，全案可上訴。圖／本報系資料照

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