扯！校園狼叔竟出現在畢業紀念冊 家長怒：要紀念他？

台南市國小去年驚傳校園狼叔出沒，該名男子在6月因涉性侵、猥褻國小學生，經檢警調查有3名男童受害，目前法院審理中。台南市議員林燕祝今爆料，狼叔事件造成學生、家長人心惶惶，學校去年竟然還將該男子與學生去戶外教學的合照放上畢業紀念冊，家長怒批「這是叫我們紀念他？看到照片讓我們想起不堪回憶，非常心痛！」

南市教育局長鄭新輝表示，如果家長對該名男子在畢冊的存在，認為價值性會降低，教育局會請學校調查是否有畢業生要更換頁面，回收換掉。

林燕祝去年8月陪同受害男童的家長出面，家長控訴男子在6月間，於學校附近的超商涉嫌將手伸進兒子褲襠撫摸，她立即報警。檢警調查，男子經常出入台南一國小校園，與多名男童玩球，並常提供手機讓男童玩遊戲、請吃零食飲料，並抱坐在其大腿上涉嫌撫摸下體，甚至在男廁內涉嫌強制性交得逞；經調查有3名男童受害，檢方去年底依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴。

台南市教育局今天在議會備詢，林燕祝指出，去年畢業紀念冊發到學生手上，許多家長看到該名男子竟然出現在畢冊，感到相當訝異及憤怒，且經了解，這張與學生的合照是去戶外教學所拍，「連家長都沒辦法去的戶外教學，為何校外人士可以去？」更有家長難過表示，「這是在撕裂我們的傷痛，難道要叫我們紀念他？」

林燕祝表示，由於畢冊事件引起許多家長反彈，她曾多次向教育局和學校反映，結果校方僅更換被害學生的畢冊，其他畢業生還是持原本的畢冊，對學生和家長來說非常諷刺；有家長質疑，該男因長期捐錢給學校，所以才能自由進出校園。

林燕祝進一步指出，校方在調查有無其他孩童受害時，採表格勾選是與否的方式，但孩子若真的受傷害，會敢透過此種方式表達嗎？就有家長向她陳情，還有其他小朋友受害。

教育局長鄭新輝說，目前以客觀數據來看，該男並沒有捐錢給學校，還要再細部調查。由於畢業紀念冊是由家長出錢，學校製作印製，如果有家長、學生對這一頁面感到不舒服，會請學校調查，回收更改。