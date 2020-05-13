秦偉性侵2女 高院裁定應執行6年徒刑
藝人秦偉涉嫌性侵3名女子遭判有罪，其中2罪已定讞，各被判刑4年，並已入監服刑。台灣高等法院日前裁定，秦偉性侵2女定讞部分，應執行有期徒刑6年。
全案緣於秦偉被控性侵，台北地檢署認定他涉犯強制性交罪7次、強制性交未遂罪3次，受害者8人，將他起訴，求處41年徒刑。
一審台北地方法院認定秦偉涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲等3人，其他受害人部分不構成犯罪，依3項強制性交罪，各判刑4年，應執行有期徒刑8年。台灣高等法院駁回秦偉與檢察官的上訴，維持一審罪刑。
案經上訴，最高法院認為，女造型師部分僅有被害人單一指述，欠缺其他補強證據，今年4月間發回高院更審；編劇及粉絲部分，秦偉上訴無理由，駁回上訴，各判刑4年定讞；至於秦偉被控性侵其他5名被害人部分，無罪確定。
秦偉4月14日前往南投地檢署報到，被送往台中監獄執行。
秦偉性侵編劇及粉絲各被判刑4年確定，合計8年，但實際刑度，由檢察官另向法院聲請定應執行刑。高院日前裁定秦偉2罪應執行6年徒刑，可抗告。
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