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警員涉猥褻身障女遭起訴 警方：疑點多盼還清白

中央社 / 新竹縣13日電

新竹一名患有精神困擾及身障女子日前指控，新竹市警察局派駐竹市府警衛室潘姓警員摸她的胸部，新竹地檢署今天偵結，依強制猥褻罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

對此，警方表示，此案件疑點太多，但相信司法審理，會還給潘姓員警清白。

新竹地檢署今天表示，今年1月23日為農曆新年連假首日，31歲潘姓員警在市府警衛室值勤，這名女子因尋求法律協助，持陳情紙板走進市府大廳，潘男見該女舉止異常，上前詢問後，返回警衛室拿飲料、餅乾等，請女子到市府旁服務中心等候。

檢方指出，潘男上完廁所後，返回服務中心時，並將大門反鎖，潘男問女子「能幫他按摩嗎」，取得同意後，潘男趁機將手伸入女子上衣襲胸等，期間，女子一度反抗。

檢方表示，事後，潘男要求女子不得張揚，得到女子同意後，潘男才放人走。但女子聯繫親屬，並告知遭到警察猥褻報警。不過，由於在服務中心內部沒有監視器，犯案過程未錄到。

檢方指出，潘男否認犯行，但潘男在離開服務中心後，外面監視器卻錄到，潘男關門後，先到市府大庭飲水機洗手。對此，潘男說，僅是習慣開門後洗手，貪圖便利才在飲水機洗手，這很正常。

檢方認為，潘男身為公務員，假借職務機會，對精神障礙者犯強制猥褻罪嫌，嚴重破壞人民對於司法人員信賴，犯後又矯飾犯行，建請院方依刑法規定，加重其刑，以示懲儆。

新竹 猥褻 警察

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