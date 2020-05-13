女子到竹市府陳情員警竟誘進服務中心猥褻 檢痛斥起訴

一名身障與患有精神困擾的女子指控，今年春節連假第一天她到市府陳情，新竹市警察局派駐新竹市政府警衛室的潘姓警員竟拿糖果餅乾博取信任，隨後將其帶到服務中心把門反鎖，伸出狼爪襲胸，還拉她的手摸潘下體，事後要求不得張揚，新竹檢方偵查終結，依強制猥褻罪嫌起訴潘，更因潘犯後矯飾犯行，毫無悔悟，又身為人民保母，建請法院從重量刑。

經查，今年1月23日是農曆新年連假首日，31歲潘員在市府警衛室值勤，該名女子因尋求法律協助，持書立陳情紙板走進市府大廳，潘見該女舉止異常，上前詢問後，先返回警衛室拿飲料、餅乾、 糖果，博取女子信任後隨後邀請對方到市府大廳左側的服務中心，並將大門反鎖。

隨後，潘員竟問女子：「可以幫我按摩嗎」，取得同意後便將手伸進女子上衣襲胸，見對方未抗拒便以手強拉女子觸碰自己的下體，期間女子一度拒絕，但礙於潘的警察身分不敢抗拒。事後，潘還要求女子不得張揚，得到對方同意後才將手放開。女子則趕緊與舅舅、男友聯絡，告知遭警猥褻，報警偵辦。

檢方調查時，潘員否認犯行，但檢方卻發現潘離開服務中心後有先到市府大庭飲水機洗手，潘則辯稱，僅是習慣開門後洗手，貪圖便利才在飲水機洗手，這很正常。