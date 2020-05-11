超近距離偷窺女性好友私處 男子判刑7月

新北一名蔡姓男子去年1月到女性朋友家拿東西，見對方香閨門沒關好，瞄到對方一絲不掛熟睡，竟大膽闖進其被窩，以10公分的極近距離觀看其胸部和私處，結果被新北地院依乘機猥褻罪判刑7月，手機也被當成犯罪工具沒收。全案可上訴。

判決指出，蔡男（35歲）當時是依約去女性朋友家拿回借出去的聖誕樹，使用的鑰匙也是對方事先放置在鞋櫃，但他進屋後，發現對方房間門沒關好，走近查看，發現對方全裸入睡，竟起色心犯案。

事後，蔡男因為解下來的領帶遺落在對方香閨而露出馬腳。面對女性友人LINE簡訊質問，他坦承除了偷看，還有用手和舌頭碰觸其下體，不過案件進入司法程序後，他改口否認有觸碰情事。

法院調查，全案雖然沒有具體事證能證明蔡男確有觸碰女性朋友，但他乘對方熟睡不能抗拒機會，以手機的手電筒功能照射對方身體，近距離觀看其胸部、腹部和下體等私密部位，滿足自身性慾，仍構成乘機猥褻。

法院認為，蔡男犯行侵害了女性朋友的性自主權，犯後又未能與對方達成和解，但考量他審理時坦承偷看，前科素行尚可，犯案時手段平和，未進一步侵害，因此量處有期徒刑7月。