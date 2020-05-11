快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

男子冒名租屋經營「1樓1鳳」 安排泰女接客兩罪名起訴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子涉嫌冒名租屋，做為「一樓一鳳」據點，安排泰籍女子接客做性交易，泰女接客時被警方查獲。基隆地檢署檢察官偵訊時，李坦承犯行，被依妨害風化、偽造文書罪嫌起訴。

檢警調查，李男與身分不詳男子合作，去年3月間由對方出資，李以他人名義出面，付月租1萬2千元租屋，經營一樓一鳳，容留應召女子從事性交易。

李與對方約定，對方每月匯1萬7千元給他，1萬2千元付房租，5千元是李出面租屋報酬。李要將每日小姐交易所得抽成金額匯給對方，另可獲每日1千元報酬。

去年7月1日下午，李依對方指示到桃園機場，搭載2名泰國籍女子來台賣淫。李將2女載到租屋處居住，性交易一次2千元，泰籍女子拿到800元。

警方接獲檢舉，去年7月13日傍晚前往李的租屋處查緝，當場查獲2名泰籍女子及1名嫖客，並在2女房內共查扣現金2200元，使用過保險套1個，未使用保險套130個，帶回偵詢後送辦。

李姓男子涉嫌租屋經營「一樓一鳳」，安排泰籍女子接客，被檢方依妨害風化等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
李姓男子涉嫌租屋經營「一樓一鳳」，安排泰籍女子接客，被檢方依妨害風化等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

保險套 性交易 桃園機場

延伸閱讀

怕羅志祥不懂保護女生　羅媽媽曾在皮夾偷放保險套

幫男客戴保險套才知要性交易 女移工訴不知該如何求救

英女無視禁令外出 1小時攬7男上露營車「接客服務」

影／商辦租三層經營賭博機房 今年迄今經手簽注3800億

相關新聞

妻揭40年丈夫寫3本「偷吃筆記本」 准離婚獲賠20萬

結婚40年的周姓婦人，前年發現洪姓丈夫疑有外遇，洪還有3本「通姦筆記本」記錄跟小三徐姓女子親密細節，周婦統計兩人開房25...

外遇人夫長達2年 「青梅竹馬」小三得賠40萬

張姓男子趁妻子帶子女到日本玩，卻與陳姓「青梅竹馬」一起國內旅遊，還趁出差機會與陳女發生多次性關係。張姓妻子提告向小三索賠200萬元，基隆地院判40萬元，雖小三不服，指張男所言不實，提出上訴，但高院駁回確定。

情郎竹馬弄青梅 被抓推給台大EMBA小三 她得賠40萬

張姓男子趁妻子2016年7月14日至16日帶子女到日本玩，他卻與陳姓「青梅竹馬」一起到台南、南投旅遊，參訪台南遠東飯店和...

左營舊眷村夜遊直播撞見活春宮？ 警已通知直播主說明

臉書粉絲頁「八號商店」昨天凌晨12點多開直播，到高雄左營區的舊廢棄眷村夜遊，竟疑闖入眷舍內，目睹有一對男女上演活春宮，對...

思覺失調男衝鄰居家狠抓乳 辯不曉得法官仍判他10月刑

高雄患思覺失調症的沈姓男子，前年12月間涉「露鳥」，讓女鄰居嚇得呼救；隔一天，沈竟涉直接衝入另個鄰居家的車庫，強襲抓傷女...

當著她兩個長輩面前 廟祝玷辱女信徒被判刑

施男在南投縣設置宮廟，女信徒小蘋因有官司，由馮姓男友、馮的姐姐小春、及小春前夫的媽媽小鳳等人陪同前往宮廟問事，施訛稱她冤...

單身女房間內竟有密錄器 兩徵信社員工搞鬼被判刑

徵信社35歲張姓男子、33歲童姓男子去年10月底受託，多次持複製鑰匙、磁扣，侵入陳姓女子台南市公寓大樓房內，在該屋內安裝...

小心！變態男突襲落單女 受害女急喊「爸爸，他露鳥」

高雄市沈姓男子長期精神不穩定，前年遊走在高雄鳳山住家附近時，兩度瞥見陌生女子準備外出，竟然脫褲裸露下體頂撞女子，另名女子...

假藉問路搭訕女子 突然變臉「若不從就叫人強姦」猥褻

范男在台中市區假藉問路搭訕女子小蘋，詢問她「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」即從她衣服下襬伸入撫摸她胸部，還摸臀部，被害...

熱門新聞

遊客在文山溫泉洗頭倒啤酒 民宿業者願負起責任

龍井喜美超市等三店家火警 消防員冒險拖出瓦斯桶

台東落海殉職海巡隊員孝順、認真 去年剛從警專畢

影／嘉義赤裸男開賓士車撞3車肇逃 警見他精神不穩送醫

前保險員虛構投資型保單 詐逾億元遭起訴

剛風光辦完百噸新艇接艇典禮 台東海巡隊傳隊員落海亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。