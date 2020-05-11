男子冒名租屋經營「1樓1鳳」 安排泰女接客兩罪名起訴
李姓男子涉嫌冒名租屋，做為「一樓一鳳」據點，安排泰籍女子接客做性交易，泰女接客時被警方查獲。基隆地檢署檢察官偵訊時，李坦承犯行，被依妨害風化、偽造文書罪嫌起訴。
檢警調查，李男與身分不詳男子合作，去年3月間由對方出資，李以他人名義出面，付月租1萬2千元租屋，經營一樓一鳳，容留應召女子從事性交易。
李與對方約定，對方每月匯1萬7千元給他，1萬2千元付房租，5千元是李出面租屋報酬。李要將每日小姐交易所得抽成金額匯給對方，另可獲每日1千元報酬。
去年7月1日下午，李依對方指示到桃園機場，搭載2名泰國籍女子來台賣淫。李將2女載到租屋處居住，性交易一次2千元，泰籍女子拿到800元。
警方接獲檢舉，去年7月13日傍晚前往李的租屋處查緝，當場查獲2名泰籍女子及1名嫖客，並在2女房內共查扣現金2200元，使用過保險套1個，未使用保險套130個，帶回偵詢後送辦。
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