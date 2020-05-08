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8旬教練稱驗收健美訓練成果 要求女學員脫光衣物受檢

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

葉男在台中市區經營健身中心，擔任教練指導女學員小蘋健身，訓練5個多月後，以檢視健身成果為由，要求小蘋全裸供他檢視，趁機抱緊她，撫摸她的胸部、腹部、大腿及臀部等處，刑事部分依強制猥褻罪將他判刑1年，民事部分判他賠被害女新台幣10萬元。

判決書指出，82歲的葉男經營健身中心，擔任教練指導學員健身。小蘋於2017年7 月間，經由男友介紹，報名葉經營的健身中心，由葉指導她健身，兩人以乾爺、孫女相稱，交情甚篤。

至同年12月27日晚間，小蘋應葉要求，替葉將畫作攜至健身中心，經葉當場拆開畫作包覆的牛皮紙，她始發現該畫作為影印，內容為「十二星座男女性交姿勢圖」。

葉男詢問小蘋的星座，侃侃而談她可以透過哪一個性愛姿勢達到性高潮 ，又以她從事健身運動已有一段時間，想要檢視她的健身成果為由，要求小蘋全裸供他檢視。

小蘋經葉一再勸說，基於對葉的信賴，最終同意自行將全身衣物脫去，葉在旁觀看全裸的她後，再以他膝蓋曾經開刀，站著甚不舒服等語，要求她攙扶，趁機大力抱緊小蘋，不顧她反抗，撫摸她的胸部、腹部、大腿及臀部等處，並舔吻她的右頸部，而對她強制猥褻得逞。

刑事部分，一、二審依強制猥褻罪將他判刑1年，現上訴最高法院，尚未確定。

被害人小蘋在案發時，年僅23歲，未婚，竟遭逢親如乾爹的葉男背叛傷害，飽受驚嚇，陸續出現情緒低落、 失眠、懼怕異性、作惡夢、食慾下降、體重減輕、社交退縮等情形，經醫師評估罹患創傷後壓力症候群，持續就醫治療中，並接受多次心理諮商，請求葉賠償新台幣60萬元。

法官以小蘋精神上確受有相當痛苦。認小蘋請求葉賠償精神慰撫金20萬元，應屬適當，逾此部分請求，應予駁回。 由於台中地檢署犯罪被害人補償審議會已付小蘋10萬元，小蘋對葉的債權已法定移轉於國家，故應由小蘋對葉得請求賠償的金額中扣除，則經扣除犯罪被害補償金後，小蘋尚得對葉賠償的金額為10萬元。

葉男在台中市區經營健身中心，擔任教練指導女學員小蘋健身，以檢視健身成果為由，要求小蘋全裸供他檢視，趁機抱緊她，撫摸她的胸部、腹部等處，民事部分判他賠被害女新台幣10萬元。圖／本報資料照
葉男在台中市區經營健身中心，擔任教練指導女學員小蘋健身，以檢視健身成果為由，要求小蘋全裸供他檢視，趁機抱緊她，撫摸她的胸部、腹部等處，民事部分判他賠被害女新台幣10萬元。圖／本報資料照

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