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人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

聯合新聞網 / 綜合報導

一名人夫帶著小三到摩鐵狂歡，完事後2人返回愛巢休息，不料隔天人夫竟暴斃在床。示意圖／ingimage
一名人夫帶著小三到摩鐵狂歡，完事後2人返回愛巢休息，不料隔天人夫竟暴斃在床。示意圖／ingimage

通常元配、正牌女友當聽見另一半背著自己偷吃時，往往會怒不可遏，見到小三本人可能還會有股想上前打人的衝動。不過北部一名郭姓人夫，日前帶著小三到摩鐵幽會，男方事前還吞壯陽藥配啤酒助興，完事後2人一起回到愛巢就寢，不料隔天醒來郭男竟暴斃在床。接獲郭男死訊處理後事的正宮，反倒安慰小三別難過、人死不能復生。

根據「ETtoday新聞雲」報導，和42歲郭男同齡的陳姓元配早知老公對婚姻不忠，在外有一名35歲的郭姓情婦，甚至當郭男心情不好時，陳女還會開玩笑說「是不是和小老婆吵架？」另外，郭男還為了情婦在新北市開設一間美容工作室，2人的愛巢就位於工作室的地下1樓，雙方平均一週碰面4到5次。

此次郭男不選在愛巢「開戰」，反倒帶著小三到摩鐵翻雲覆雨，他在事前還配著啤酒吞下壯陽藥，2人完事後回到愛巢休息。豈料隔天中午郭男竟暴斃在床，當下郭姓小三嚇得大哭、馬上報警，陳姓元配聽聞老公死訊趕赴處理後事，非但沒有抓著小三痛罵，反倒安撫郭女別難過，2人甚至還以姊妹相稱，出乎意料的情況讓員警看傻眼。

檢調相驗遺體後，發現郭男頭部雖有外傷但不足以致命，服用壯陽藥物也和死因無關，因此法醫推測可能因心臟宿疾導致郭男暴斃，陳姓元配也表示，郭男曾因心律不整到榮總就醫，但因好轉後就不再回診。死者家屬對死因沒有疑義，決定不進一步解剖遺體。

摩鐵 小三外遇

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