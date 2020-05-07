西班牙性侵犯逃來台 當DJ開趴

西班牙籍男子JUAN（左）在義大利因性侵遭判刑躲來台灣，刑事局日前逮獲遣送出境。 記者李奕昕／翻攝

西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他潛逃出境輾轉來台六年，靠在西國從醫的「富爸爸」匯錢接濟，被國際刑警組織發布紅色通報；刑事局查獲他，上月遣送出境，這是我國首次協助義大利逮捕外逃要犯。

據義大利警方通報資料，JUAN（卅五歲）在義大利經營零售生意，他被控二○一○年八月約出一名女員工綁架性侵，同年十一月被發布通緝，義國法院判刑六年兩個月，他潛逃出境未到案，二○一三年二月國際刑警組織接獲義國請求發布紅色通報。

刑事局國際科第二隊調查，二○一三年三月他從南韓以觀光名義來台，停留三個月出境至帛琉，隔年四月從帛琉以就學名義入境，再也沒離開，二○一五年十一月起逾期居留。

義國警方掌握情資，JUAN的父親在西班牙當醫師，常匯錢到台灣，並多次來台探視兒子，前年底透過駐泰國聯絡官與刑事局駐泰聯絡官交換情資，請求協查。

刑事局鎖定他在桃園市租透天厝居住，今年二月十一日前往查獲，擔心他激烈反抗，未告知是協查性侵逃犯，僅說明他逾期居留，隨即解送移民署台北收容所。

據調查，JUAN曾在桃園的酒吧當ＤＪ，住過當地社區大樓，因常在地下停車場邀在酒吧認識的客人開趴，鄰居向管委會反映太吵要他搬走，後來其父資助變少，他才搬到透天厝，因沒繳費還被斷水斷電。

他剛來台時，在台北市租公寓套房，因電動腳踏車充電疏失起火嗆傷鄰居，今年二月初被依過失傷害罪判刑兩個月、得易科罰金定讞，他因付不出罰金，收容隔天被轉至台北監獄服刑。

其父得知後透過律師繳罰金，他入監兩周出獄，被轉送移民署宜蘭收容所，刑事局與義國警方協調遣送；他稱很喜歡台灣，義大利是新冠肺炎疫區，不希望被送回國。

受疫情影響，我國飛義大利班機「斷航」，義國協調法國代收人犯，再引渡回國。刑事局上月廿四日押解他至桃園機場，他自行登機飛往法國戴高樂機場，由法國警方接手。