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影／西班牙男性侵逃來台 躲6年靠醫師爸匯錢接濟

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他輾轉來台6年多，被國際刑警組織發布紅色通報，刑事局查獲遣送。記者李奕昕／翻攝
西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他輾轉來台6年多，被國際刑警組織發布紅色通報，刑事局查獲遣送。記者李奕昕／翻攝

西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他潛逃輾轉來台6年多，靠在西國從醫的「富爸爸」匯錢接濟，被國際刑警組織發布紅色通報；刑事局協助查獲，上月遣送出境。

據義大利警方通報資料，男子JUAN（35歲）在義大利經營零售生意，2010年8月涉嫌約出一名女員工綁架性侵，他未到案，同年11月被發布通緝，2013年2月國際刑警組織接獲義國請求發布紅色通報。

刑事局國際科第二隊調查，2013年3月他從南韓以觀光名義來台，停留3個月出境至帛琉，隔年4月從帛琉以就學名義來台，再也沒離開，逾期居留。

義國警方掌握情資，JUAN的父親在西班牙當醫師，常匯錢來台，曾來台探視兒子，前年底透過駐泰國聯絡官請求刑事局駐泰聯絡官協查。

刑事局幹員鎖定他在桃園市租屋，今年2月11日查獲他。他稱來台是因喜歡台灣，曾在桃園的酒吧及夜店當DJ，但警方發現他經濟狀況不佳，住處被斷水斷電。

JUAN來台曾住台北市，因電動腳踏車失火波及鄰居，被依過失傷害罪判刑2個月，警方將他移送台北地檢署執行。

他的父親籌錢透過律師繳罰金保出兒子，刑事局轉送移民署宜蘭收容所，與義警協調遣送，逢新冠肺炎疫情，飛義國班機銳減，上月24日遣送法國，後續由法、義協調引渡。

西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他輾轉來台6年多，被國際刑警組織發布紅色通報，刑事局查獲遣送。記者李奕昕／翻攝
西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他輾轉來台6年多，被國際刑警組織發布紅色通報，刑事局查獲遣送。記者李奕昕／翻攝
西班牙籍男子JUAN在義大利因性侵案被判刑，他輾轉來台6年多，被國際刑警組織發布紅色通報，刑事局查獲遣送。記者李奕昕／翻攝
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