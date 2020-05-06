邀吃火鍋、看風水性侵女大生 竟辯她從事援交判賠35萬

女大學生小春（化名）去年載同學小秋（化名）所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，博取兩女好感，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻小秋，並對小春襲胸，再以看小秋所租房間風水為由，性侵小秋得逞，一、二審依強制性交等罪將他判刑6年。被害人小秋請求損害賠償，台中地院判翁男給付小秋新台幣35萬元。

一審民事庭法官審酌，翁男為求滿足自身性慾，不知尊重他人的性自主權，違反小秋意願，對被害人強制性交、猥褻得逞，使她身心蒙受創傷，心理上承受莫大壓力，犯後推託是小秋從事援交，已得小秋允許，嚴重戕害被害人身心，因而判處翁給付被害人精神慰撫金。

判決書指出，翁男去年4月21日晚間，與女友散步時，恰遇女大學生小秋，因同學小春所騎載她的機車拋錨，他向小春表示可以協助其機車修理，乃與小秋、小春互留LINE為聯繫，機車於4月22日經機車行修復後，他即於同日連絡小春將機車牽回，且未向小春收取機車修理費，博取兩女的好感及信任。

翁男見兩女為大學在學學生，天真單純，即於4月月23日晚間，邀約兩女前去他的居所吃火鍋，經兩女同意後赴約，同日晚間他以要和小秋談心為由，將小秋帶到大樓頂樓，而強抱被害人，並強吻被害人臉頰及嘴唇得逞。

至4月24日凌晨，小秋先行騎機車返回宿舍，翁則以護送小春回宿舍，趁小春不及防備之際，突然用手抓小春胸部一下，而對小春襲胸得逞。