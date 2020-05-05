香港反送中男女學生來台念書躲清算 女遭男硬上告性侵

一名香港籍男子（21歲）和一名女友人，去年參加反送中抗議活動後，擔心遭港府事後清算，兩人決定來台灣念書；兩人來台後一起就讀北部一間師範大學的僑生先修班，由於原本熟識加上背景相似，因此兩人有時下課後會相約逛街。

不料今年2月底，兩人到西門町吃飯喝酒後，女友人不勝酒力，男子提議在西門町就近找一家旅館休息；但進入旅館後，男子看到女方酒醉，竟不顧對方意願霸王硬上弓性侵得逞，女友人清醒後發現已經失身，立即離開旅館。

女友人事發後心情低落，她的朋友發現異狀關心詢問，女友人才透露被性侵經過，朋友鼓勵她報警處理，女友人在4月底決定向警方報案。

警方接受報案後，循線到學校宿舍找人，並發現男子藏有一把空氣槍；男子到案後否認性侵，指出兩人在香港就已認識，一起來台念書後兩情相悅，才會發生性關係，不過女子堅持提告，因此男子仍被警方依性侵罪嫌送辦。