公審再性侵少女 設局閨密自誇：我弟也不差

15歲的少女積欠女子姚汶伶債務，姚女得知不少人和少女都有怨隙，便佯裝邀少女吃宵夜，騎車載著少女和其餘10名男、女到新北市成蘆橋下，抵達後眾人痛毆少女。女子李宜娟認為少女曾陷害別人被性侵，想要讓她嘗嘗被侵害的滋味，加上胞弟李金童曾表示想和少女性交，大夥兒將少女押上觀音山硬漢嶺，要求她進公廁讓李金童逞慾。

李宜娟（25歲）向大家說「乾脆讓我弟幹，我弟也不差」。高等法院依共同強制性交罪判李宜娟等7名成年男女7年4月至3年8月不等徒刑，另外孫姓等4名未成年人則由新北地院少年法庭處理。

被害少女與李宜娟等人原是朋友，感情也不錯，但因時常晚歸，家人禁止她和對方玩在一塊，感情漸生變。此外，被害少女因為與姚汶伶有金錢糾紛，又被懷疑陷害他人遭性侵，而遭報復。

2018年7月15日凌晨1點多，姚女到少女家樓下邀吃宵夜，少女赴約，詎料是被載到成蘆橋下海扁，再被帶到硬漢嶺性侵。當李金童在公廁性侵少女時，其他人在外把風；過程中，李女催促「快一點，等一下還要上班」。

高院開庭時，李宜娟辯稱李金童第二次進入公廁才強制性交，這與她沒有關係，她只是問弟弟「有沒有帶保險套」。李宜娟的男友顏俊德說，女友想散心、看風景，才載她去觀音山，他沒有指使李金童去性侵，當他聽到女友說「乾脆讓我弟幹，我弟也不差」時，有勸她不要這麼做。

李金童坦承強制性交，但否認是和其他人共同犯案，且說已和被害人和解，上訴請求輕判。被害人表示，一開始被騙去吃宵夜，後來因為對方人很多，她很害怕，只能跟著移動。