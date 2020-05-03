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博士學生在咖啡摻FM2迷昏女網友 性侵不成被判3年6月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
林姓男博士學生，被控在在咖啡摻FM2迷昏女網友後，企圖性侵不成，台南高分院依林違反藥劑為強制性交未遂罪，判刑3年6月，全案可上訴。圖／本報資料照片
林姓男博士學生，被控在在咖啡摻FM2迷昏女網友後，企圖性侵不成，台南高分院依林違反藥劑為強制性交未遂罪，判刑3年6月，全案可上訴。圖／本報資料照片

林姓男博士學生2017年透過在網路結識越南女小芳（化名），林偕她到台南市黃金海岸散心，林涉嫌把摻有FM2毒品的飲料拿給她喝下，林企圖性侵未得逞，林一審判被判3年8月，台南高分院法官考量林智識程度甚高，卻品行不端，為滿足自己色慾，下藥迷昏女被害人，在二審審理期間已與女被害人達成調解，賠償20萬元，依林違反藥劑為強制性交未遂罪，改判3年6月徒刑，可上訴。

判決書說，林經由網路交友軟體結識小芳，兩人互留LINE聊天，林得知她和男友分手，心情很差，邀請她台南散心，兩人2017年9月28日下午2點約在台南火車站見面。林騎機車到火車站接載她到他位於台南市的租住處，林先回到實驗室工作，她留在林的租住處候。

直到當晚11點許，林忙完工作回到租住處，接著騎機車載小芳到南區黃金海岸散心。林以含有第3級毒品FM2成分的不詳藥物，暗中在1杯咖啡摻入藥物，再把咖啡拿給女方飲用，她喝下後不久就感到昏昏欲睡。

翌日凌晨0點30分，林騎機車載詭回到租住處，林假裝要到浴室洗澡，小芳躺在床上睡著了，後來她覺得褲子被脫去而驚醒、看到林赤裸壓在她的身上，她極力反抗，林欲硬上，小芳大喊「我要報警」，林一聽到女方說要報警，嚇得縮回下體後小芳穿上衣褲後離開林租處報檢警法辦、起訴。

林矢口否認犯案，二審法官依女被害人指證歷歷，她驗尿結果含FM2成分認定林犯罪，量處其刑。

毒品 性侵

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