中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

桃園市中壢火車站女廁3天內竟接連傳出2件女子遭妨害自由、偷拍案，卓姓男子強推女子進廁所，鎖上門閂壓住她肩膀，女子控訴卓還不斷稱「我要做愛」，她嚇到放聲尖叫才獲救；2天後另名范姓男子竟戴假髮男扮女裝，用手機偷拍如廁女子下體；檢方偵結各依強制、妨害秘密起訴卓、范。

檢警調查，卓男（38歲）今年2月26日中午11點多，闖進中壢火車站後站女廁，見1名女子如廁後開門準備出來，竟朝她衝過去用身體遮擋門版，還把門閂鎖上，用雙手壓制女子不讓她出來，限制在狹小空間內妨害自由。

女子嚇得尖叫呼救，經過一番奮力抵抗才掙脫，立刻打開門衝出去報警，女子並向檢警控訴，被卓推進廁所時，對方不斷說「我要做愛」、「我要跟你做愛」等語，還一度被他碰到胸部，但自己隨即用手撥開。

檢方訊時，卓坦承有推女子近廁所隔間，並用雙手壓制她肩膀不讓離去，但辯稱當時自己酒醉，詳細案發情且、有無猥褻等交代不清；但女子指證歷歷，加上廁所外民眾也證稱，有聽到女子尖叫，但卓當時並無酒醉模樣。

檢方認為，有關女子控訴卓強制猥褻部分，除卓否認，附近民眾也沒聽到卓喊「我要跟你做愛等語」，且無其他積極證據該部分犯嫌不足，偵結依強制罪嫌起訴卓。

未料才事隔2天，另名范姓男子（21歲）2月28日下午1點多，竟戴著假髮男扮女裝，混進中壢車站前站女廁，趁著1名女子上廁所時，偷偷拿手機伸進底下隔板縫隙，打算偷拍對方下體，所幸打掃人員察覺異狀，當場將范逮個正著，並立刻通報鐵路警察將他逮捕，查扣作案用手機、假髮。

檢方訊時，范坦承全部犯行，和被害人、證人指述相符，加上手機內偷拍畫面罪證確鑿，檢方還發現，范2017年間就曾經偷拍被逮，因初犯獲緩起訴處分，未料經履行緩起訴條件後竟然再犯，偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。