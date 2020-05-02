聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

聯合報 / 記者曾健祐／連線即時報導
中壢火車站。圖／報系資料照
中壢火車站。圖／報系資料照

桃園市中壢火車站女廁3天內竟接連傳出2件女子遭妨害自由、偷拍案，卓姓男子強推女子進廁所，鎖上門閂壓住她肩膀，女子控訴卓還不斷稱「我要做愛」，她嚇到放聲尖叫才獲救；2天後另名范姓男子竟戴假髮男扮女裝，用手機偷拍如廁女子下體；檢方偵結各依強制、妨害秘密起訴卓、范。

檢警調查，卓男（38歲）今年2月26日中午11點多，闖進中壢火車站後站女廁，見1名女子如廁後開門準備出來，竟朝她衝過去用身體遮擋門版，還把門閂鎖上，用雙手壓制女子不讓她出來，限制在狹小空間內妨害自由。

女子嚇得尖叫呼救，經過一番奮力抵抗才掙脫，立刻打開門衝出去報警，女子並向檢警控訴，被卓推進廁所時，對方不斷說「我要做愛」、「我要跟你做愛」等語，還一度被他碰到胸部，但自己隨即用手撥開。

檢方訊時，卓坦承有推女子近廁所隔間，並用雙手壓制她肩膀不讓離去，但辯稱當時自己酒醉，詳細案發情且、有無猥褻等交代不清；但女子指證歷歷，加上廁所外民眾也證稱，有聽到女子尖叫，但卓當時並無酒醉模樣。

檢方認為，有關女子控訴卓強制猥褻部分，除卓否認，附近民眾也沒聽到卓喊「我要跟你做愛等語」，且無其他積極證據該部分犯嫌不足，偵結依強制罪嫌起訴卓。

未料才事隔2天，另名范姓男子（21歲）2月28日下午1點多，竟戴著假髮男扮女裝，混進中壢車站前站女廁，趁著1名女子上廁所時，偷偷拿手機伸進底下隔板縫隙，打算偷拍對方下體，所幸打掃人員察覺異狀，當場將范逮個正著，並立刻通報鐵路警察將他逮捕，查扣作案用手機、假髮。

檢方訊時，范坦承全部犯行，和被害人、證人指述相符，加上手機內偷拍畫面罪證確鑿，檢方還發現，范2017年間就曾經偷拍被逮，因初犯獲緩起訴處分，未料經履行緩起訴條件後竟然再犯，偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。

偷拍 猥褻

延伸閱讀

鼓勵偷拍女生宿舍？小米副總裁致歉：將謹慎言行

「蘆竹王陽明」偷拍性愛光碟檔案300G判10年 上訴遭駁

「越南林志玲」逛101遭偷拍 私密處曝光怒駁打扮火辣

男不滿女友分手 寄裸照給她親人判1年5月

相關新聞

中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

桃園市中壢火車站女廁3天內竟接連傳出2件女子遭妨害自由、偷拍案，卓姓男子強推女子進廁所，鎖上門閂壓住她肩膀，女子控訴卓還...

男教師與女同事婚外情 女夫向男教師妻子告密

男教師阿忠（化名）與女同事小春（化名），任職於同所國中，朝夕相處而發生婚外情，小春的丈夫阿和（化名）傳簡訊給阿忠的妻子小...

遊戲道具騙9女童自拍裸照 網路男蟲判刑5年

新北一名謝姓男子日前用當紅線上遊戲「第五人格」道具當禮物，誘騙9名10到12歲女童自拍裸照，甚至與其中1人發生性關係，今...

眼紅前女友交新歡 男子奪手機想靠臉部解鎖查通訊

新北一名女子與戴姓男友分手後，仍與對方保持同居關係，但因為交了新男朋友，引起戴男眼紅，上個月中旬在住處被戴男強脫衣褲性侵...

超商提款要小心！他悄悄尾隨 女子慘遭色狼襲臀

高雄市周姓男子去年4月16日深夜在超商內遊蕩，瞅見1名女子在操作ATM提款，一時色慾薰心，悄悄地步步逼近，刻意尾隨女子，...

惡男不顧她喊「不喜歡男生」逼賣淫還硬上遭重判25年

桃園葉姓男子和曾姓同夥逼迫1名女子賣淫，對方單日得接10多名男客，每周僅有2000元低薪，葉不顧女子表明「不喜歡男生」仍...

他在籃球場性騷擾啦啦隊女隊員 又在圓滿劇場性騷女觀眾

陳姓男子4年前在中部知名大學籃球場，見女學生小秋（化名）在等待啦啦隊比賽公布名次，趁機撫摸小秋的臀部；又於2年前在圓滿劇...

逛基隆廟口遭男子以下體頂觸臀部 女子轉身揪色狼

基隆廟口夜市去年國慶日晚上出現人潮，鍾姓男子趁機用下體頂觸前方20多歲女子臀部。被害女子察覺轉身嚇斥，並由友人協助帶鍾到...

「控制不了自己」露鳥慣犯凌晨街頭放鳥 海山警速逮

民眾昨晚在臉書「我是板橋人」上留言提醒，指稱有朋友在凌晨3時走路行經板橋區長江路3段時，遇到一名變態男子對其暴露下體後騎...

找少女性交16次僅判3月 檢諷法官量刑折扣打到骨折

桃園20多歲王姓男和14歲少女發生16次性行為，法院依16個妨害性自主罪各判王2月，合併執行3月，是否判得過輕再度引發討...

和少女嘿咻16次獲僅輕判3月 法界憂和社會情感有落差

桃園20多歲王姓男子和14歲女友在3個月內發生16次性行為，少女家屬驚覺提告，法院考量雙方合意、王已賠償部分，依16個妨...

利用「男女混廁」偷拍女同事私密處 男工讀生遭起訴

北市一鍾姓男子去年8月間到一間雲端行銷公司當工讀生，利用男女混廁設計，拿手機伸進隔板下緣縫隙偷拍女同事如廁畫面。台北地檢...

熱門新聞

鑑定殺警案犯嫌遭網友出征 精神科醫師沈正哲千字聲明

婦平鎮工地上工第二天遭活埋 丈夫：勞健保都還沒辦妥

已賣逾300萬片！無良業者哄抬口罩價格 一驗竟是劣質貨

嘉義殺鐵警判無罪 嘉義地院重裁交保50萬加8限制

花蓮破獲吸血地下錢莊 受害人估逾30人

鄭男殺警裁定交保檢方抗告 台南高分院發回嘉義地院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。