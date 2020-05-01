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遊戲道具騙9女童自拍裸照 網路男蟲判刑5年
新北一名謝姓男子日前用當紅線上遊戲「第五人格」道具當禮物，誘騙9名10到12歲女童自拍裸照，甚至與其中1人發生性關係，今天被新北地院依對未滿14女子性交、製造猥褻物等9罪分判1年7月到3年5月不等刑期，合併應執行5年有期徒刑。
判決指出，謝男（30歲）以「～佛系傑克～」作為遊戲暱稱，去年1月初就開始在「第五人格」尋找對象，並以「送禮物、有條件、能色的女生再加、先說幾歲」等語引誘，上鉤後再以LINE做聯繫，指示少女擺出撩人姿勢自拍裸照，截至7月案件曝光，警方清查有9名女童受害，其中一人還被他騙回家口交。
審理時，謝男坦承用禮物換裸照，但辯稱不懂法律，以為只要對方同意，不散布就不會觸法，但說法未被採信。
法院認為，謝男明知攀談的女童均年紀幼小，心智發育尚未健全，思慮欠成熟，仍以線上遊戲道具引誘其拍攝裸照，甚至發生性關係，行為已影響女童們的身心健康和人格健全，實非可取，但考量其沒有前科，犯後終能坦承，也與部分被害人達成和解，因此量處其刑。
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