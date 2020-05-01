眼紅前女友交新歡 男子奪手機想靠臉部解鎖查通訊

新北一名女子與戴姓男友分手後，仍與對方保持同居關係，但因為交了新男朋友，引起戴男眼紅，上個月中旬在住處被戴男強脫衣褲性侵；新北地檢署今依強制性交罪起訴戴男。

起訴指出，戴男上個月中旬透過手機定位查出女子行蹤，跟友人抱怨「我真的很想殺了他再自殺」等語後，就叫了一輛UBER前往對方所在地。不久，他看見對方與一名男子一起走出汽車旅館，隨即指示UBER到附近賣場，買了一條跳繩返家，待對方回來就將人強押在地性侵。

戴男為了不讓女子反抗，不但拿衛生紙塞她的嘴，還動手毆打其頭部10多下，最後還想以臉部解鎖窺探對方聊天紀錄，所幸UBER駕駛機警，事先就察覺異狀報警，員警及時登門查訪，未釀更嚴重危害。

偵訊時，戴男承認性行為，但堅稱自己和對方是男女朋友，矢口否認性侵，不過說法未被採信。

檢方調查，被害女子早已向戴男表示無法繼續在一起，也清楚講明要給其他男姓友人追求機會，顯見2人已經分手。另外，戴男在案發前購買跳繩，顯有預謀控制對方行為意圖，其案發後也曾傳簡訊給對方，要對方在做筆錄時稱沒有違反其意願，因此認定他涉犯強制性交罪。