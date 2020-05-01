惡男不顧她喊「不喜歡男生」逼賣淫還硬上遭重判25年

桃園葉姓男子和曾姓同夥逼迫1名女子賣淫，對方單日得接10多名男客，每周僅有2000元低薪，葉不顧女子表明「不喜歡男生」仍硬上，還將她及同性伴侶押上山痛毆、澆冷水凌虐；法院斥2人將女子視為支配的個體惡意對待，依圖利強制使人性交猥褻罪等，重判葉、曾各25年、12年，可上訴。

檢調查出，葉男（27歲）從事酒店經紀，因女子欠債到酒店坐台由葉買下她合約，雙方後因債務起糾紛，女子前年11月6日到派出所報案，離開後氣喘發作被送醫，下午4點多葉找來曾姓同夥到醫院直接將她押走，帶到新北三重的住處拘禁。

葉、曾再將女子送到台北林森北路民宅，逼迫她以每次700元替男客做半套性交易，每周還只給2000元酬勞，經女子苦苦哀求下，2人才同意讓女子的同性伴侶一起同住，幾個禮拜後女子和伴侶脫逃，卻遭葉逮個正著，還逼迫她發生性行為。

幾天後曾、葉再撂來多名同夥，將女子、伴侶押到觀音山郊區痛毆，恫嚇「想不想吃子彈」，並澆冷水凌虐，逼簽120萬元本票；由於當時曾及同夥當街擄走人，有民眾見狀報案，經市調處人員循線查破獲。

審理時，葉、曾均矢口否認，葉辯稱性交沒違背對方意，也未替女子安排工作，沒有限制她行動自由；女子證稱，起初到派出所報案後，離開因太緊張昏倒被送醫，結果葉又派人押走她，因怕家人受牽連只能答應上工，1天要接10幾個客人做半套性交易，在宿舍時對方亮刀、槍恐嚇她不准亂跑。

女子還說，葉逼她發生關係，自己明白說真的不喜歡男生，葉竟要求用手、用嘴巴幫他，她多日遭對方拿刀亮槍恐嚇，沒有自由隨時都怕受傷，只能被迫發生關係，甚至在審理過程崩潰大哭。

法院審酌，葉、曾意圖營利，以強制手段迫使女子與人猥褻行為，並將她視為自己支配、掌握的「個體」加以惡意對待，犯後否認態度不佳，依共同犯圖利強致使人猥褻罪、強制性交罪、共同犯結夥攜帶凶器強盜罪等，各判葉、曾有期徒刑25年、12年。