他在籃球場性騷擾啦啦隊女隊員 又在圓滿劇場性騷女觀眾
陳姓男子4年前在中部知名大學籃球場，見女學生小秋（化名）在等待啦啦隊比賽公布名次，趁機撫摸小秋的臀部；又於2年前在圓滿劇場看表演時，趁機以下體摩擦被害人小玉（化名）的臀部，經檢方依違反性騷擾防治法起訴，台中地院審理時，兩名被害人撤回告訴，法官判決公訴不受理。
檢方起訴指出，陳男於2016年10月29日下午，在台中巿知名大學籃球場內，見被害人小秋在籃球場內等待啦啦隊比賽公布名次，意圖性騷擾，趁小秋不及抗拒之際，以手觸摸小秋臀部及大腿，隨即逃離現場。
至2018年12月31日下午，陳男在中巿南屯區文心森林公園圓滿劇場觀看表演時，意圖性騷擾，趁被害小玉不及抗拒之際，以下體摩擦小玉的臀部。經檢察官起訴陳男。
法官以性騷擾防治法第25條第1項的意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部行為罪嫌，須告訴乃論。而被害人小秋、小玉分別於今年2月15日、4月16日具狀撤回告訴，遂判決公訴不受理。
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