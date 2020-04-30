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「控制不了自己」露鳥慣犯凌晨街頭放鳥 海山警速逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區昨天凌晨出現露鳥俠，嚇壞夜歸女子，有網友將影片及圖片上傳臉書在地社團，提醒民眾注意防範。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區昨天凌晨出現露鳥俠，嚇壞夜歸女子，有網友將影片及圖片上傳臉書在地社團，提醒民眾注意防範。記者王長鼎／翻攝

民眾昨晚在臉書「我是板橋人」上留言提醒，指稱有朋友在凌晨3時走路行經板橋區長江路3段時，遇到一名變態男子對其暴露下體後騎乘重機車逃逸。轄區警方獲報後立即循線查緝涉嫌露鳥的黃姓男子到案，發現黃不僅是露鳥慣犯，為躲避警方查緝，還變造騎乘的重機車車牌，仍被警方識破查緝到案，警詢後依妨害風化、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局江翠派出所員警昨天執行網路巡邏發現有民眾在臉書「我是板橋人 我愛板橋區」上留言還上傳照片，指出有女性朋友在板橋區長江路上遇到露鳥俠，員警立即聯繫被害民眾至派出所完成報案程序，同時著手調閱露鳥嫌犯逃逸路線。

警方偵辦過程中，發現涉案的黃姓男子不僅是露鳥慣，還很狡猾的刻意騎乘變造過車牌的重機車，企圖混淆警方辦案，經警方細心比對循線於昨晚8時跨區在土城區查緝黃男到案。

據了解，黃男因一時衝動興起，才會跑來板橋犯案，以為趁著夜色作出猥褻行為，又變造了車牌，應該不會這麼倒楣馬上被抓，誰知道才不到1天就被警方找到，全案經警詢後依妨害風化、偽造文書等罪嫌依法送辦。

海山警分局呼籲，民眾如果遇到類似不明人士有公然猥褻的行為，請立即向警方報案並勇於指認犯嫌，讓犯嫌惡劣行徑得以接受法律的制裁，並防制再犯，如近期有碰到類似事件，可至海山警分局指認。同時提醒民眾在夜歸返家的路上，應盡量選擇行走於明亮、人潮及商店較多的街道，隨時提高警覺並做好防範，多一分留心，少一分危害，避免成為下一位受害者。

新北市板橋區昨天凌晨出現露鳥俠，嚇壞夜歸女子，警方調閱監視器不到一天逮捕涉案黃姓男子，發現他不但是慣犯還變造騎乘的重機車車牌，仍被警方識破查緝到案。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區昨天凌晨出現露鳥俠，嚇壞夜歸女子，警方調閱監視器不到一天逮捕涉案黃姓男子，發現他不但是慣犯還變造騎乘的重機車車牌，仍被警方識破查緝到案。記者王長鼎／翻攝

重機 猥褻 偽造文書

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