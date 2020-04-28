扶酒醉女回家承認「有吃豆腐」否認性侵 小黃司機判2年

陳姓計程車司機載到酒醉女，攙扶她進家門意圖性交，被害人驚覺大叫，陳逃離現場，檢警偵辦將陳起訴。法院審理，陳說攙扶過程「多少有吃豆腐」，否認犯罪，台北地院採信被害人說法，依乘機性交未遂罪判陳有期徒刑2年。可上訴。

去年4月7日凌晨2時，被害人與友人在「錢櫃」SOGO店飲酒，聚會結束，上午9時搭乘陳的車返家，因酒醉無力下車、上樓，陳即攙扶，揹負被害人搭電梯上樓；被害人以指紋密碼解鎖，入屋後，陳協助被害人拔除隱形眼鏡，並脫下自己褲子再拉下被害人內褲試圖性交，不過，被害人大叫「走開、不要」，陳嚇得逃離現場。

法院審理，陳否認乘機性交罪，辯稱下車後一直攙扶著被害人，自己還流了很多汗；陳說，攙扶過程雖多少有吃豆腐，但扶她入房就離開，否認「撿屍」性侵。

被害人偵查中證稱，陳幫她脫掉隱形眼鏡就壓在她身上，陳還說「我受不了了，我想要」；審理時被害人證稱，陳抓著她的手臂造成瘀青，生殖器碰到她的陰部，前後陳述一致，法官因此採信她的證詞。

判決書指出，陳為滿足慾望，利用被害人酒醉意識不清乘機性交，欠缺尊重他人身體及性自主權的觀念，犯後飾詞否認犯罪，考量他從事計程車司機職業、未能與被害人和解，依法判決。