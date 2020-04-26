見少女酒後獨自在床 男強吻、脫她褲被判5月

潘姓男子與一群人深夜喝酒聊天，他趁未滿16歲少女酒後獨自休息時，爬上床強脫少女外褲，意圖性侵，有人聽到少女哭聲進房查看才作罷。檢察官偵訊時，潘否認犯罪，稱遭「仙人跳」，被依強制性交未遂罪嫌起訴。法院審理時，潘自白犯罪，改依強制猥褻罪判刑5月，不得易科罰金。全案可上訴。

警方移送指出，潘男20187年12月4日凌晨1點多與洪姓友人、洪的余姓女友及簡姓、李姓男子等人，在新北市金山老街附近聊天時，余女接到被害少女來電，稱心情不佳，洪駕駛潘的轎車載余女和潘、簡到台北市接少女到金山，並由潘購買8瓶啤酒，帶往一處宮廟飲酒聊天。

到了早上7點多潘提議休息，由未飲酒的洪男駕車載女友、潘男及被害少女，前往簡男老家三合院後，洪再開車載女友回宮廟，騎回自己的機車。

潘見少女落單，進入房間強吻少女，並褪下少女外褲到膝蓋處。少女在潘脫自己褲子時拉回外褲，但又被潘強行褪下。此時洪和女友返回，聽到少女哭聲進房，少女邊哭邊跑出房間，潘隨後也步出房門。少女事後由洪騎機車載離現場，少女家屬控告潘男強制性交未遂。

檢查官偵訊時，潘男承認與眾人飲酒，後來有躺在少女旁休息，但否認有違反少女意願犯行，辯稱沒有脫對方褲子，也沒有性侵，他是被「仙人跳」。

檢方查出，少女在當天上午8點半多，有用臉書傳送給友人「救命」文字訊息。潘男同日上午10點5分起，密集用臉書電話打給少女，但都未接通。潘在12月6日凌晨0點半多以臉書私訊少女，稱「要玩仙人跳是嗎？」「我連碰都沒碰到叫性侵？」等文字，認定潘觸法，依強制性交未遂罪嫌起訴。

法官審理時潘男自白有罪，經潘及辯護人請求，檢察官聲請改依協商程序進行獲法院同意。受命法官獨任進行協商程序，蒞庭檢察官更正起訴罪名為「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」，法官判潘有期徒刑5月，不得易科罰金。

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