快訊

不斷更新／林森北路錢櫃失火20多人受困 1人無生命跡象急送醫

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見少女酒後獨自在床 男強吻、脫她褲被判5月

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
潘姓男子趁少女酒後獨自休息時，強脫少女外褲意圖侵犯，被依強制猥褻罪判刑5月，不得易科罰金。圖／聯合報系資料照片
潘姓男子趁少女酒後獨自休息時，強脫少女外褲意圖侵犯，被依強制猥褻罪判刑5月，不得易科罰金。圖／聯合報系資料照片

潘姓男子與一群人深夜喝酒聊天，他趁未滿16歲少女酒後獨自休息時，爬上床強脫少女外褲，意圖性侵，有人聽到少女哭聲進房查看才作罷。檢察官偵訊時，潘否認犯罪，稱遭「仙人跳」，被依強制性交未遂罪嫌起訴。法院審理時，潘自白犯罪，改依強制猥褻罪判刑5月，不得易科罰金。全案可上訴。

警方移送指出，潘男20187年12月4日凌晨1點多與洪姓友人、洪的余姓女友及簡姓、李姓男子等人，在新北市金山老街附近聊天時，余女接到被害少女來電，稱心情不佳，洪駕駛潘的轎車載余女和潘、簡到台北市接少女到金山，並由潘購買8瓶啤酒，帶往一處宮廟飲酒聊天。

到了早上7點多潘提議休息，由未飲酒的洪男駕車載女友、潘男及被害少女，前往簡男老家三合院後，洪再開車載女友回宮廟，騎回自己的機車。

潘見少女落單，進入房間強吻少女，並褪下少女外褲到膝蓋處。少女在潘脫自己褲子時拉回外褲，但又被潘強行褪下。此時洪和女友返回，聽到少女哭聲進房，少女邊哭邊跑出房間，潘隨後也步出房門。少女事後由洪騎機車載離現場，少女家屬控告潘男強制性交未遂。

檢查官偵訊時，潘男承認與眾人飲酒，後來有躺在少女旁休息，但否認有違反少女意願犯行，辯稱沒有脫對方褲子，也沒有性侵，他是被「仙人跳」。

檢方查出，少女在當天上午8點半多，有用臉書傳送給友人「救命」文字訊息。潘男同日上午10點5分起，密集用臉書電話打給少女，但都未接通。潘在12月6日凌晨0點半多以臉書私訊少女，稱「要玩仙人跳是嗎？」「我連碰都沒碰到叫性侵？」等文字，認定潘觸法，依強制性交未遂罪嫌起訴。

法官審理時潘男自白有罪，經潘及辯護人請求，檢察官聲請改依協商程序進行獲法院同意。受命法官獨任進行協商程序，蒞庭檢察官更正起訴罪名為「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」，法官判潘有期徒刑5月，不得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

來這裡跟和平少女打卡 向慰安婦致敬

桃園光頭男強押少女性侵 遭收押面臨7年以上重罪

周揚青為何「一刀畢命」羅志祥？　他曝關鍵原因

影／和「和平少女像」坐一起 向慰安婦致敬

相關新聞

見少女酒後獨自在床 男強吻、脫她褲被判5月

潘姓男子與一群人深夜喝酒聊天，他趁未滿16歲少女酒後獨自休息時，爬上床強脫少女外褲，意圖性侵，有人聽到少女哭聲進房查看才...

女兒從老爸舊手機發現性愛照 老媽向小三求償獲賠30萬

陳姓婦人去年無意間發現老公阿隆（化名）聊天軟體，與鄰居小蘋（化名）互傳性愛照片，同時女兒也從老爸舊手機發現小蘋的性愛照，...

「這是秘密」庇護工場管理員送巧克力為由 猥褻女學員

唐姓男子3年前到新北市一間庇護工場擔任管理員，隔年以送巧克力為由，在倉庫裡對有智能障礙女學員撫胸猥褻長達一分半鐘，女學員...

男子侵入住宅強盜又強暴 受害女搬家躲熟人仍家庭破裂

高姓男子10年前侵入民宅行竊，先得手1000元零錢，又見屋內僅一名年輕女子在睡覺，以枕頭壓住女子頭部強制性交得逞，臨走前...

「我沒有接打砲」 傳播妹摩鐵陪酒聊天 慘遭印刷工硬上

陳姓男子去年透過手機通訊軟體約傳播小姐到摩鐵陪酒聊天，見傳播小姐穿著火辣熱褲，一時色心大發，強押在沙發上性侵得逞，被害女...

桃園光頭男強押少女性侵 遭收押面臨7年以上重罪

桃園前天驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵案，檢警6小時逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘騙女學生不成才持器械強押走對方，所...

誘騙不成改強押走女學生性侵 桃園光頭男被檢察官聲押

桃園昨驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵，引發社會譁然，警方連夜調閱監視器，今深夜12點多逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘...

柔道教練與女學生不倫私密照外流 外人拿照勒索判刑

彰化縣去年爆出一名在高中和國中社團任教的卓姓柔道教練涉嫌誘姦二名未成年女學生，此案還爆出案外案，劉姓和李姓男子拿著卓姓教...

強押女學生欲性侵 光頭之狼落網

昨天有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子趁學校下課時，開車強行押走剛放學的女學生，載往大園區中科二街公園企圖性侵，所幸少女趁機逃跑；大園警分局表示，今天凌晨12點多已循線在楊梅幼獅路逮捕王男，因夜間不訊問，上午詢問後將依妨害性自主罪嫌將他送辦。

免費修機車再邀吃火鍋 他猥褻玷辱兩女大生判6年

女大學生小春（化名）去年載同學小秋（化名）所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，博取兩女好感，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻...

誘騙女學生當模特兒 建築師假外拍真性侵判關4年8月

男子溫道遠一人分飾兩角，在網路社交平台上佯裝模特兒，騙女學生有外拍機會，再以攝影師身分拐少女到旅館拍照。一名家境清寒的女...

桃園光頭之狼涉強押女學生欲性侵 警調監視器連夜逮人

昨天有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子趁學校下課時，開車強行押走剛放學的女學生，載往大園區中科二街公...

熱門新聞

西濱快彰化段區間測速擺烏龍 彰化警方撤銷1379件罰單

網友Po文稱恩主公醫院有疑似確診 引發三峽民眾恐慌

大型重機「放雙手」3秒被罰1萬8 男稱快抽筋法官打臉

口罩國家隊台南恒大火警及時撲滅 公司：不影響生產

影／惡犬猛撲頭部縫15針怒提告 打卡熱點潮境公園男女驚魂

不斷更新／林森北路錢櫃失火20多人受困 1人無生命跡象急送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。