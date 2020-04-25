快訊

百萬人要求辭職 譚德塞大動作邀各國領袖視訊表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11年前性侵採DNA鐵證 法官以指證有瑕疵判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
男子阿倫指控11年前遭邱男性侵害，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，比對與性侵路阿倫所採檢體DNA相符，法官以阿倫未對外求援，無明顯外傷，又無積極證明性侵犯行，判決邱男無罪。圖／本報資料照
男子阿倫指控11年前遭邱男性侵害，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，比對與性侵路阿倫所採檢體DNA相符，法官以阿倫未對外求援，無明顯外傷，又無積極證明性侵犯行，判決邱男無罪。圖／本報資料照

男子阿倫（化名）指控11年前在中市騎樓，遭邱男性侵害，經阿倫報警，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，經比對與性侵阿倫所採檢體DNA相符合，檢方依強制性交罪起訴邱男，法官以阿倫未在開放空間騎樓對外求援，無明顯外傷，又無積極證明性侵犯行，認指證有瑕疵，判決邱無罪。

起訴書指出，邱男2009年11月26日凌晨0時，在中市亞當會館外面騎樓，遇到酒醉的阿倫（已歿）獨自坐在該處，向阿倫搭訕後，一同步行至對面騎樓時，邱要阿倫在該處休息，2人即在該處聊天，邱趁機性侵被害人得逞。

邱男步行離去後，阿倫隨即穿起衣物後報警處，經警自阿倫肛門、內褲採集檢體送鑑驗。因邱男於2018年7月間另涉他案，為警採集唾液檢體鑑定DNA型別並建檔，經比對發現與性侵阿倫遺留的DNA相符，遂依強制性交罪起訴邱男。

法官審酌，阿倫於案發後，在警詢證稱「我在亞當會館跟朋友喝酒，然後跟朋友討論工作的事情發生爭吵，爭吵後我就跑出去亞當會館外面的騎樓下，有一位陌生男子跟我搭訕，他問說為何在這裡，我跟他說心情不好跟朋友吵架，我被朋友趕出來沒有地方住」。

阿倫又證稱「他問我是1號還是0號，我回答兩者都可以，走到舊的第一廣場，他說走很久了要不要休息一下，我們就坐在舊的第一廣場前的樓梯聊天時，他就對我上下其手，他就摸我大腿內側，我就跟他說不要這樣子，我跟他說我不是他的菜，但仍遭他性侵害」。

合議庭認阿倫在騎樓，倘不願與邱男發生口交或肛交行為，豈會在開放性空間尚得大聲呼喊向外求援情形下均未對外呼救，並在邱男自行脫去衣褲時，亦未趁隙脫逃或呼喊對外求援？

阿倫既遭強制性交而身心受創，於受創後對於步行離開加害人，豈會未刻意記取加害人相關特徵而對加害人之特徵、衣服全無印象？倘阿倫是遭強制口交或肛交，其於報案時何以僅一再強調受騙遭雞姦，而支字未為提及遭強暴、強姦等情事？

此外，阿倫驗傷結果為「無明顯外傷」，難認阿倫有遭強制性交情形。縱阿倫指證發生性交事縱然為真，但他指證有瑕疵，自不得以他單一且具瑕疵之指證，遽認性交行為係強制加害行為所致。 所以判邱男無罪。

性侵 DNA

延伸閱讀

桃園光頭男強押少女性侵 遭收押面臨7年以上重罪

誘騙不成改強押走女學生性侵 桃園光頭男被檢察官聲押

強押女學生欲性侵 光頭之狼落網

桃園光頭之狼涉強押女學生欲性侵 警調監視器連夜逮人

相關新聞

男子侵入住宅強盜又強暴 受害女搬家躲熟人仍家庭破裂

高姓男子10年前侵入民宅行竊，先得手1000元零錢，又見屋內僅一名年輕女子在睡覺，以枕頭壓住女子頭部強制性交得逞，臨走前...

11年前性侵採DNA鐵證 法官以指證有瑕疵判無罪

男子阿倫（化名）指控11年前在中市騎樓，遭邱男性侵害，經阿倫報警，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，經比對與性侵阿...

「我沒有接打砲」 傳播妹摩鐵陪酒聊天 慘遭印刷工硬上

陳姓男子去年透過手機通訊軟體約傳播小姐到摩鐵陪酒聊天，見傳播小姐穿著火辣熱褲，一時色心大發，強押在沙發上性侵得逞，被害女...

桃園光頭男強押少女性侵 遭收押面臨7年以上重罪

桃園前天驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵案，檢警6小時逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘騙女學生不成才持器械強押走對方，所...

誘騙不成改強押走女學生性侵 桃園光頭男被檢察官聲押

桃園昨驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵，引發社會譁然，警方連夜調閱監視器，今深夜12點多逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘...

柔道教練與女學生不倫私密照外流 外人拿照勒索判刑

彰化縣去年爆出一名在高中和國中社團任教的卓姓柔道教練涉嫌誘姦二名未成年女學生，此案還爆出案外案，劉姓和李姓男子拿著卓姓教...

強押女學生欲性侵 光頭之狼落網

昨天有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子趁學校下課時，開車強行押走剛放學的女學生，載往大園區中科二街公園企圖性侵，所幸少女趁機逃跑；大園警分局表示，今天凌晨12點多已循線在楊梅幼獅路逮捕王男，因夜間不訊問，上午詢問後將依妨害性自主罪嫌將他送辦。

免費修機車再邀吃火鍋 他猥褻玷辱兩女大生判6年

女大學生小春（化名）去年載同學小秋（化名）所騎機車拋錨，翁男協助修理機車不收費用，博取兩女好感，再邀兩女吃火鍋，趁機強吻...

誘騙女學生當模特兒 建築師假外拍真性侵判關4年8月

男子溫道遠一人分飾兩角，在網路社交平台上佯裝模特兒，騙女學生有外拍機會，再以攝影師身分拐少女到旅館拍照。一名家境清寒的女...

桃園光頭之狼涉強押女學生欲性侵 警調監視器連夜逮人

昨天有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子趁學校下課時，開車強行押走剛放學的女學生，載往大園區中科二街公...

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子，今天涉嫌開車強行押走女學生，載往大園區中科2街公園企圖性侵，所幸...

衣架大王舔耳猥褻不認罪 律師：她耳朵有3個人的口水

五分埔「衣架大王」陳友亮去年間被控在車上對1名女網友違反意願舔耳、襲胸等，女方提告，檢警在被害人耳朵內驗出陳的DNA，檢...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

夫妻欠稅逾6千萬被關 子女繼承鉅額財產不救：別來煩

疑司機搶快左轉！公車與直行重機相撞 騎士送醫不治

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。