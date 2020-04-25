桃園光頭男強押少女性侵 遭收押面臨7年以上重罪

桃園前天驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵案，檢警6小時逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘騙女學生不成才持器械強押走對方，所幸女學生趁王尿急時脫逃；桃園地檢昨傍晚訊後將王聲押，桃園地院今凌晨依刑法攜帶凶器加重強制性交罪嫌裁定王收押，未來若成罪王將面臨7年以上徒刑。

大園分局調查，王男因毀損罪嫌通緝中，前天傍晚開車經大園區科二街見女學生落單，靠近搭訕假裝要詢問事情，誘拐不成竟持器械強押走她，還限制自由載到觀音偏僻公園企圖性侵，少女趁王尿急找公廁時逃出車外向居民求救，昨晚經網友在臉書社團PO文全案才曝光。

桃園地檢指出，王男經檢察官林郁芬訊問後，認定涉犯刑法222條第1項第8款之攜帶凶器加重強制性交罪嫌，為7年以上重罪，以王犯嫌重大，有反覆實施、逃亡之虞，當庭諭知逮捕向法院聲請羈押。

桃園地院晚間開羈押庭後，法官認為王男罪嫌重大，且拒絕警察檢查顯有逃亡之虞，加上隨機犯案，恐反覆實施，認為有羈押必要裁定收押但未禁見。

桃園市教育局表示，校方案發後立即通報並成立危機處理小組，針對校園安全、學生輔導等邀集相關單位討論，以提供學生及家長協助，而輔導老師及學生輔導諮商中心也提供學生輔導與心理諮商，協助學生平復情緒。

教育局說，已請學校重新檢視周邊環境，並標示危險地帶製作校全安全地圖，同時提醒師生注意，加強學生安全教育宣導，提升危機意識，且避免行經偏僻無人路段，也商請轄區派出所在學校上、放學路段加派巡邏網，並納入校外會聯巡的熱點追蹤，確保學生安全。