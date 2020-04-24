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誘騙不成改強押走女學生性侵 桃園光頭男被檢察官聲押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
王男涉嫌押走女學生企圖性侵，檢方依妨害性自主罪嫌將他向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝
王男涉嫌押走女學生企圖性侵，檢方依妨害性自主罪嫌將他向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝

桃園昨驚傳光頭男子押走女學生企圖性侵，引發社會譁然，警方連夜調閱監視器，今深夜12點多逮捕王姓嫌犯，他供稱臨時起意，想誘騙女學生不成才強押走她，所幸少女趁王尿急，下車找公廁時脫逃成功，警方下午依妨害性自主罪嫌移送，桃園地檢傍晚複訊後，將王男向法院聲押但未禁見。

警方調查，王男（54歲）無業，昨下午放學時段，開著1輛銀色小客車行經大園區科二路，因見女學生落單走在馬路上，遂上前攀談打算誘拐她，但對方拒絕想離開，未料王變本加厲，強行將少女押上車，還疑似綑綁手腳限制行動自由。

王一路將對方從大園載到觀音區一處偏僻的地景公園企圖性侵，但過程王因尿急，下車到附近尋找公廁小解，女學生冷靜等待時機，並掙脫束縛衝出車外，一路狂奔尖叫向附近居民求救，王見東窗事發嚇得隨即逃逸。

少女在民眾協助下聯繫家人報警，警方漏夜調閱附近監視器並通報警網，今深夜12點多楊梅分局幼獅派出所發現王男下落，多名警力上前圍捕時，王還重踩油門衝撞，造成多名警員擦挫傷，落網後警方喝斥「你在幹什麼！」王這才乖乖就範。

由於昨晚夜不訊，警方今天上午詢問時，王男僅坦承客觀事實，表示因平時無業，昨天見少女單獨走在路上，因為想要認識對方，加上一時衝動才下手，但對於性侵部分則避重就輕不願多談。

今下午4點多大園分局依妨害性自主罪嫌將王移送，桃園地檢複訊1個小時，以王男嫌疑重大，有逃亡、再犯之虞等，將他向法院聲請羈押但未禁見。

性侵 妨害性自主

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