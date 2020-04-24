誘騙女學生當模特兒 建築師假外拍真性侵判關4年8月

男子溫道遠一人分飾兩角，在網路社交平台上佯裝模特兒，騙女學生有外拍機會，再以攝影師身分拐少女到旅館拍照。一名家境清寒的女高中生掉入圈套，過程中被溫性侵、拍下性交照片。一審依強制性交、詐欺得利罪判溫5年徒刑，高等法院更一審改判4年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

任職於建築事務所的溫道遠，是台科大建築研究所碩士，他外型斯文也有穩定交往的女友。他2014年在「Bee Talk」自稱是外拍女模「Jessie Wu」，留言「想當平面md（三點不露大尺度）高薪工作的大方妹妹們可密我唷～試拍或私拍也可介紹（只加女生）請內洽」，再放上網路抓取的大頭照，搭訕向17歲的女高中生搭訕，說服這行很好賺，拍1小時收入2500元，並介紹攝影師「信哥」給對方。

溫見女學生心動，再以「信哥」身分透過「Bee Talk」聯繫，討論拍攝尺度及酬勞，發現女學生有所顧慮，再變回女模給予心理建設，指攝影師技術好，且是信得過的朋友，「拍照沒什麼，很安全！」。

兩人原本相約咖啡廳面談，但女學生還沒抵達咖啡店，溫藉故女學生遲到，改約小巨蛋附近某旅館「試鏡」，表示可直接溝通尺度，女學生不疑有他赴約。溫以「拍得漂亮一點」，指示女學生先洗澡，接著持類單眼相機拍攝手、背部，要求褪去衣物拍私密處，並對女學生上下其手，拍下侵犯過程，完事後丟下1500元離開。

女學生跟父母哭訴，向警方報案，刑事局分析IP位置、調閱監視器鎖定溫，再到建築事務所逮人。

高院認為，溫分飾兩角輪番對被害人施詐，取得拍攝她裸露和性交姿勢照片不法利益，拍照過程中又強制性交，「拍照」其實只是幌子，用來包裝他企圖性交的目的，且溫是碩士畢業的高知識份子，竟然利用高中生來滿足性慾，謊稱受知名雜誌社邀稿來矇騙女學生，惡性重大，並否認犯罪，判他4年8月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。