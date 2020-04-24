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桃園光頭之狼涉強押女學生欲性侵 警調監視器連夜逮人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
王姓男子涉嫌開車押走女學生意圖性侵，今凌晨12點多已被警方逮捕。圖／報系資料照
王姓男子涉嫌開車押走女學生意圖性侵，今凌晨12點多已被警方逮捕。圖／報系資料照

昨天有民眾在臉書「我是大園人」PO文指出，桃園1名光頭男子趁學校下課時，開車強行押走剛放學的女學生，載往大園區中科二街公園企圖性侵，所幸少女趁機逃跑；大園警分局表示，今凌晨12點多已循線在楊梅幼獅路逮捕王男，因夜間不訊問，上午詢問後將依妨害性自主罪嫌將他送辦。

網友指出，嫌疑人光頭、左大小腿刺青，開銀色自小客車，今天在大園區中科二街強押女學生上車，載至新坡福山路靠近中正路的公園企圖性侵，受害的女學生趁機跑掉，躲到路旁人的家裡。

大園分局表示，有關路網傳少女遭強擄案件，經組成專案小組，沿途調閱周邊監視器畫面，今天深夜12點多，在楊梅區幼獅路逮捕涉案的王姓嫌犯（54歲）。

警方說，由於夜間不訊問，今天早上警詢後將依妨害性自主罪嫌將他移送桃園地檢署，警方也說，因案件引起民眾注意，將加強轄區巡邏密度，防止再發生。

性侵 妨害性自主

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