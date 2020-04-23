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衣架大王舔耳猥褻不認罪 律師：她耳朵有3個人的口水

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
「衣架大王」陳友亮被控強制猥褻，今天出庭否認犯罪。記者王聖藜/攝影
「衣架大王」陳友亮被控強制猥褻，今天出庭否認犯罪。記者王聖藜/攝影

五分埔「衣架大王」陳友亮去年間被控在車上對1名女網友違反意願舔耳、襲胸等，女方提告，檢警在被害人耳朵內驗出陳的DNA檢察官依強制猥褻罪起訴陳；台北地院今天開庭，陳友亮出庭承認親吻過對方的臉頰，但沒碰她身體其他部位，否認犯罪。

陳友亮在台北市五分埔商圈經營「衣架的店」，專賣假人模特兒、購物提袋，被業界稱為「衣架大王」，他另因曾與名媛李珍妮交往出名，2人還在2013年產子，後來分手收場。

陳友亮出庭後表示，他有親吻對方，但沒有在車上觸碰對方身體；陳的律師說，檢方據以起訴的證據是被害人左耳內驗出的DNA，不過，DNA鑑驗除陳友亮的之外， 還有另外一個人、以及被害人自己的，「至少有3個人」，不排除被害人「加工」後才去採檢證據誣陷陳友亮。

去年5月14日，陳友亮與被害人在交友軟體「Tinder」被系統配對成功，陳友亮主動約被害人加他的LINE；17日早上，陳友亮約被害人吃早餐，陳開著特殊黃色賓士跑車接被害人到台北市華山市場的阜杭豆漿店，餐後預備再開車到中崙市場買菜。

檢察官指控，陳友亮在開車途中對被害人毛手毛腳，希望對方能夠當他女朋友，之後，陳友亮將被害人強壓在副駕駛座上強吻、襲胸、摸大腿， 甚至伸舌頭舔她的耳朵，被害人當晚驗傷報警，對陳提出強制猥褻告訴。

檢察官偵辦，陳友亮否認猥褻，辯稱只是表現得比較熱情而已，不過，檢警蒐證因自被害人左耳內檢驗出的DNA型別與陳友亮相符，採信告訴人說詞起訴陳友亮。

DNA 猥褻 檢察官

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