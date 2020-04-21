自誇私處「乾淨」…狼扮長榮航空副理逼應徵者就範 賠50萬

萬姓房仲在求職網站發現有女子想應徵航空地勤職缺，冒充長榮航空副理打電話聯絡，要求她以視訊方式脫掉衣服、只穿內衣褲讓他面試，再邀約見面，逼她在車上幫忙口交。刑事部分，萬被依強制性交罪判刑4年，案件上訴最高法院中；民事部分，一審原判萬賠償80萬元，但高等法院今改判他只須賠償50萬元確定。

2017年1月6日凌晨1時，萬撥打電話聯絡被害人，自稱是長榮航空人事主管，保證被害人可以錄取。萬先要對方透過視訊自我介紹，又佯稱長榮的設計師要做「內衣調查」，要看看應徵者的內衣褲，萬還強調自己是同性戀，請被害人放心。

被害人擔心拒絕將影響去長榮上班的機會，便照萬的指示褪去外衣，穿著內衣褲在電腦螢幕前供萬觀覽。

萬姓男子後來表示，他要從桃園機場開車到台北市，直接將履歷表交給被害人填寫，2人碰面，萬請被害人上車。途中，萬說自己跟很多員工、空服員做愛，接著逼女子含他性器官，還說「很乾淨」。萬到後座脫下褲子自慰，他要求女子舔他乳頭，女子不敢違逆；萬逼她口交，她擔心若拒絕可能失身，只能屈從、用牙齒輕咬他生殖器。萬覺得「不滿」，命女子停止，自己手淫後再將她載回上車地點。

被害人脫身後，向台北市警中山分局報案，檢察官依強制性交罪起訴萬，被害人也向法院提侵權損害賠償訴訟，要求萬賠300萬元。

高院民事庭認為，萬姓男子在視訊電話內確實表明自己是長榮航空的面試官，還在車內交付公司履歷表給被害人填寫，當時被害人還拍照傳給友人，但萬卻強辯沒有假冒面試官，說法不可採。但高院在衡量案發時雙方收入、財產等狀況，認為被害人可請求的精神慰撫金50萬才恰當，「超過就無理由」。