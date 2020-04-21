他帶智障女至賓館玷辱 竟聯絡女父來帶回

杜男去年在公園見智障女小雅（化名）獨處，先購買便當給她吃，再帶她到賓館，脅迫她為他口交，事後打電話給被害女父親阿誠（化名），至賓館接回女兒，阿誠驚覺有異前往賓館，小雅向父說出為杜玷辱，杜聞言馬上轉身逃跑，台中地院依強制性交罪將杜男判刑7年8月。可上訴二審。

杜男辯稱，都是小雅主動，勉強他、對他硬來，他心軟並未離開，他對小雅所為均未違反她的意願。杜的辯護人辯稱杜釋出善意幫忙小雅，小雅心存感激而同意與他發生親密行為，在現今開放社會頗為常見，她與杜離開賓館房間到達大廳時，她並未高聲喊叫，足證杜並未違反小雅的意願。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，杜男於去年10月19日，見小雅在中市某公園獨處良久，小雅的外褲因經血沾染有明顯污漬， 且行為舉止與常人有異，他明知小雅心智缺陷，同日晚間先購買便當供她食用，以博取她的信任。

杜男再藉要幫她行動電話充電為由，同日晚間騙小雅至賓館，他先將自身上衣全數脫去，雖小雅表示反對，仍將她抱至大腿上親吻，拉高她上衣，親吻及撫摸胸部，並脅迫小雅為他口交及打手槍。

當日深夜，杜男使用小雅的行動電話聯繫她的父親阿誠，向阿誠表示他出於善意，先行墊付住宿費用新台幣1080元帶她至賓館休息，並協助她將行動電話充電，要求阿誠來接回女兒。

阿誠察覺有異趕赴賓館，在賓館大廳旁椅子上等候女兒詢問，小雅旋向父親表示遭杜妨害性自主行為，杜聞言立刻轉身逃跑，阿誠追趕未果而報警，由警循線查獲。

合議庭審酌，杜男為滿足一己性慾，明知小雅係心智缺陷之人，且明確表達反對與他進行性交，仍無視被害人意願，對她強制性交得逞，嚴重侵害她性自主決定權及身體控制權，犯後迄今仍未賠償，或與被害人成立和解或調解，遂予以判刑。